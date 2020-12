Les femmes enceintes doivent-elles se faire vacciner contre la Covid-19? Y a-t-il un risque?

Bonjour Maéva,

La Haute Autorité de Santé a rendu ce jeudi 24 décembre son verdict quant au vaccin anti-Covid-19 de Pfizer-BioNTech, autorisant sa mise en circulation sur le territoire français.

Pour autant, elle déconseille la vaccination de certains segments de la population... notamment les femmes enceintes.

"En l’absence de données robustes sur la tolérance et l’efficacité du vaccin BNT162b2 au cours de la grossesse, conformément au résumé des caractéristiques du produit (RCP), l’utilisation chez la femme enceinte doit être envisagée seulement si les bénéfices potentiels l’emportent sur les risques potentiels pour la mère et le fœtus", explique la HAS dans ses recommandations.

Il est à noter que les essais cliniques du vaccin Pfizer-BioNTech n'ont pas inclus les femmes enceintes ou allaitantes. Le laboratoire a lui-même indiqué que les données disponibles sont jusqu'à présent "insuffisantes" pour déterminer les risques que le vaccin pose pour la grossesse.

Et pour l'allaitement?

Si rien ne dit que le vaccin peut être dangereux pour les femmes enceintes, il n'y simplement aucune information disponibles pour le dire.

Dans ces recommandations, la HAS est davantage claire: "Il est conseillé de ne pas vacciner les femmes qui allaitent".