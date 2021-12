Les enfants sont-ils vaccinés avec les mêmes vaccins que les adultes (Pfizer, Moderna, Janssen, Astrazeneca) ou sont-ils différents, voire injectés en moindre quantité ?

Bonjour Van83,

Plusieurs questions en une seule, vous nous gâtez. Plus sérieusement, nous allons tenter de répondre à vos questions avec les données que nous avons.

La Haute autorité de santé (HAS) s'est prononcée lundi en faveur de la vaccination anti-Covid des enfants de 5 à 11 ans, mais ne souhaite pas la rendre "exigible ni obligatoire".

"Du fait de son efficacité vaccinale contre les variants majoritaires circulant actuellement et de son profil de tolérance satisfaisant, la HAS estime que le vaccin de Pfizer peut être utilisé à partir de l'âge de 5 ans", a souligné l'autorité sanitaire.

Les autorités recommandent le vaccin Pfizer BioNtech pour les 5-11 ans

A propos des vaccins utilisés, voici ce que dit la Haute autorité de Santé à ce sujet. Pour les enfants à partir de 12 ans, la vaccination est recommandée avec le vaccin Comirnaty® soit Pfizer BioNtech, à pleine dose. Pour les enfants de 5 à 11 ans, elle précise que la vaccination est recommandée avec le même vaccin, avec une posologie pédiatrique de 10 µg.

Elle préconise aussi de vacciner en priorité "les collégiens (de moins de 12 ans, dont les caractéristiques sont proches de celle des autres collégiens) afin de compléter rapidement la campagne de vaccination des enfants âgés de 12 ans et plus".

La HAS recommande également que la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans "puisse se faire dans le cadre d’une décision médicale partagée, sans la rendre exigible ni obligatoire après avoir apporté, aux familles ainsi qu’aux enfants, une information claire et adaptée à leur âge, sur la connaissance des bénéfices et des risques liés à l’administration de ce vaccin".

Pour les enfants dès l'âge de douze ans, le choix est (un peu) plus large. L'Agence européenne des médicaments a autorisé les vaccins Pfizer et Moderna à partir de 12 ans à la suite d'essais cliniques menés chez des adolescents âgés de 12 à 17 ans. Ces études ont montré une efficacité de 93% de protection.