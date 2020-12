Les enfants devront-ils être vaccinés contre la Covid-19?

Bonjour Eric,

La campagne de vaccination contre la Covid-19 va démarrer en France dimanche 27 décembre dans les Ehpad, la population prioritaire pour le gouvernement. Le calendrier de la stratégie vaccinale a été détaillé par le Premier ministre Jean Castex et le Professeur Alain Fisher, "monsieur vaccin" du gouvernement.

Mais quid des enfants? Alors que la Haute autorité de Santé a autorisé ce jeudi 24 décembre la mise en circulation du vaccin de Pfizer-Biotech sur le marché français, elle déconseille la vaccination de certains segments de la population.

Sont concernés: les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes hautement allergiques et les moins de 16 ans.

Dans son verdict, la HAS souligne à plusieurs reprises que la campagne de vaccination contre la Covid-19 ne concerne que les personnes âgées de "16 ans et plus".

Cordialement.