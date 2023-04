Les députés étudient l'interdiction des jets privés, on fait le point sur les chiffres fous de l'aéroport de Nice Côte d'Azur

Faut-il interdire les jets privés? La proposition de loi portée par le député écologiste Julien Bayou est débattue ce jeudi à l'Assemblée nationale.

L'issue de ce débat fait peu de doute. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a d'ores et déjà estimé qu'une interdiction des jets privés, sans coordination au niveau européen, "n'aurait pas de sens" dans une interview accordée à Public Sénat.

Les Pays-Bas ont déjà décidé de leur interdiction

Reste que les Pays-Bas commencent de leur côté à initier le mouvement. L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol a annoncé mardi l'interdiction prochaine des vols de nuit et des jets privés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores.

Avant que les députés français se penchent sur l'interdiction des jets privés, nicematin.com s'est penché sur les chiffres fous de l'aviation privée à l'aéroport de Nice. On fait le point.

Nice, premier aéroport d'Europe pour les jets privés

Il faut dire que l'aviation privée est en plein boom depuis la fin du premier confinement dû à la pandémie de la Covid-19. Selon une étude du cabinet environnementaliste danois CE Delft commissionnée par Greenpeace, le nombre de vols en jet privé a bondi de plus de 64% en 2022 en Europe.

Le grand gagnant de cette explosion? L'aéroport de Nice Côte d'Azur. D'après les données de CE Delft, l'aéroport niçois est tout simplement celui qui a accueilli le plus de vols de jets privés en 2022.

34.710 jets privés sont passés par l'aéroport Nice Côte d'Azur l'année dernière, soit 95 vols par jour. La deuxième place est occupée par Paris-Le Bourget avec 33.496 vols.

Au total, 6% du trafic aérien européen en jet privé passe par Nice.

Entre 2021 et 2022, l'aviation privée a progressé de 74% à l'aéroport de Nice. C'est l'une des plus fortes augmentations en Europe sur la période.

"Cela peut s’expliquer par le fait que l’aviation privée est devenue plus populaire après la pandémie de Covid," selon l’étude.

En 2020, de nombreuses restrictions de déplacement et des confinements ont provoqué une chute historique des vols à l’échelle mondiale d’où des chiffres relativement bas pour 2020 et une remontée par la suite.

Les jets privés représentent 22% des vols de l'aéroport de Nice

D'après les données publiées par l'aéroport de Nice Côte d'Azur, 155.043 mouvements d'avions ont été enregistrés sur le tarmac niçois en 2022. Avec 34.710 vols, les jets privés représenteraient 22% du trafic aérien à l'aéroport de Nice.

Les vols les plus fréquents à Nice

Mais quelles sont les routes aériennes favorites qui desservent l'aéroport de Nice?

D'après les données de CE Delft, Genève, Paris, Londres et Milan se démarquent comme les routes les plus utilisées pour les vols privés depuis Nice.

Les vols de jets privés entre Nice et Cannes diminuent

Et les vols de jets privés entre Nice et Cannes? Au cœur de la polémique l'an dernier et pointé par Julien Bayou comme une "aberration écologique", des jets effectuent toujours des trajets entre les deux villes distantes de seulement une vingtaine de kilomètres par les airs. Mais il y en a eu moins en 2022.

Selon l'étude de CE Delft, 159 jets privés ont fait Nice-Cannes en 2022 contre 214 en 2021.

Avec des passagers à bord souhaitant éviter les bouchons? "Non", se défend avec véhémence l'aéroport de Nice. "Aucun vol n’est vendu entre Nice et Cannes, même si un opérateur le propose sur son site. Il n’y a pas de passagers sur ces trajets."

Il s'agirait de vol "garage" pour venir stationner l'appareil à Cannes après un atterrissage à Nice.

Interrogé par Nice-Matin, Xavier Tytelman, expert en aviation civile, pointe ce problème des vols à vide. "Ce qui est injuste, ce sont les vols de mise en place à vide. Un quart des vols se font à vide car quand un client réclame un jet

privé à Dubrovnic, l’avion part à vide du Bourget pour le rejoindre", explique-t-il.

La solution d'après lui? "Il faudrait leur imposer de s’inscrire sur des plates-formes qui permettent de savoir qui va où pour rationaliser les vols. On pourrait aussi leur imposer d’utiliser du carburant alternatif durable qui réduit de 80% le bilan carbone du vol, ces carburants étant uniquement produits à partir de sources durables comme des déchets alimentaires. Cela permettrait accessoirement à ce marché d’émerger plus rapidement, car ce carburant est cher donc jusqu’ici peu utilisé par l’aviation commerciale traditionnelle", décrypte-t-il.