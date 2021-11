"Les coups on s’en remet, mais les mots et les humiliations...": violentée par son compagnon pendant 15 ans, elle témoigne

Il y a trois semaines, Nora (le prénom a été modifié), 36 ans, victime de violences perpétrées par son compagnon, a déménagé avec l’aide de l’association "Une voix pour elles", laissant derrière elle 15 ans de sa vie. Elle a ainsi bénéficié, comme 33 autres femmes du département, du dispositif de déménagement d’urgence pour les femmes victimes de violences, mis en place en mars par la jeune association fondée par Loëtitia Mas, dont le siège est à Grasse. "De voir ces femmes fortes, porter mes cartons, mes meubles... Je me suis rendu compte que j’avais minimisé. Elles savaient mieux que moi que ce n’est pas parce qu’on s’en va, qu’on ferme la porte, que tout est fini. Elles comprennent qu’on est en train de tout relâcher et que ce qui vient va être très dur. Car ça veut dire accepter d’être heureuse, qu’on le mérite, quand on n’a pas cessé de vous répéter que vous étiez une merde", se souvient-elle, submergée par l’émotion. "Les coups, on s’en remet, mais les mots et les humiliations, je n’ai pas oublié."

à lire aussi Le Premier ministre annonce de nouvelles mesures contre les violences faites aux femmes

"Il faut donner de l’espoir, il y a des survivantes" Si la jeune Niçoise, maman d’une enfant de sept ans, a accepté de témoigner, c’est parce qu’ "il faut donner de l’espoir. Il y a des survivantes. Je crois que j’en fais partie." "Avec le recul, je me rends compte qu’il y avait des signes annonciateurs. Au début de notre relation, on venait d’emménager, il s’est fâché pour une broutille. Il m’a tirée par le bras et m’a repoussée contre la gazinière. Je me suis sentie humiliée. Ensuite, rien pendant un an, et c’est revenu et allé crescendo. Il m’obligeait à manger seule dans la cuisine quand on avait des invités. Je prenais sur moi. Je ne voulais pas de scandale. J’étais sous son emprise", explique-t-elle, avant de décrire "les coups de pied dans le ventre, les crachats au visage devant ma fille, les violences sexuelles. En général, ça va avec, c’est un package. Un jour, j’ai été séquestrée toute une journée dans la salle de bains. J’ai déjà senti une lame de couteau sous ma gorge. Connu la peur de mourir. Et avec ce type de personne, plus vous tenez, plus ça les excite. Ce qui est paradoxal, c’est la force avec laquelle j’ai entrepris tout ce que j’ai entrepris. J’ai repris mes études, trouvé un autre employeur. J’ai essayé d’avancer, pour moi, pour ma fille".