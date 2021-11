"Les conditions ne sont pas réunies", Emmanuel Macron enterre la réforme des retraites (pour le moment)

Elle était conditionnée à la situation sanitaire et celle-ci se dégradant, elle ne verra pas le jour. Ce mardi 9 novembre, Emmanuel Macron a enterré la "réforme des retraites", tant souhaitée par l'exécutif.

"Les conditions ne sont pas réunies pour relancer ce chantier", a affirmé le chef de l'Etat, tout en disant qu'il faudra prendre des décisions claires en 2022. Ces décisions, qui "feront légitimement l'objet de débats".

Exclue pour ce quinquennat donc mais Emmanuel Macron l'a tout de même annoncé, laissant entrevoir une possible ligne de programme pour l'élection présidentielle à venir : en 2022, il faudra travailler plus longtemps et reporter l'âge légal, "pour aller vers un système plus juste, sans régime spéciaux et aucune pension de retraite à moins de mille euros".