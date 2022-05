Les chefs d'établissement contre le retour des maths dans le tronc commun dès la rentrée

"Pour nous, c'est un contresens absolu de mettre en place un dispositif comme celui-ci à la rentrée 2022. Non pas sur le fond, parce que l'idée de réformer la réforme et d'apporter quelques évolutions sur la place des mathématiques n'est pas un non-sens, mais le non-sens, c'est le timing", a déclaré Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN), lors d'une conférence de presse.

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a assuré la semaine dernière que le retour des mathématiques dans le tronc commun dès la classe de Première se ferait à la rentrée prochaine, répondant ainsi aux critiques sur l'absence de cette matière dans les programmes pour nombre d'élèves suite à la réforme du lycée.

"Évidemment, plus les semaines passent, pire c'est, puisque nos élèves de Seconde font leurs choix définitifs de spécialités dans les jours qui viennent. Les conseils de classe de Seconde arrivent très tôt", a ajouté M. Bobkiewicz. "Et comme aujourd'hui on ne sait fondamentalement rien, on est incapable de donner une information claire aux élèves et aux parents de Seconde" sur "les conséquences des choix de spécialités avec les mathématiques ou pas dans le tronc commun", a-t-il dit.

Car "officiellement, rien n'est acté, aucun texte officiel n'est sorti sur la question des programmes", a-t-il expliqué, laissant "un doute" sur la réalisation ou non de cette réforme pour la rentrée.

Il a précisé qu'il y avait "évidemment derrière des problèmes structurels". "Il faut réajuster notre préparation de rentrée (...) Mais le plus grave dans tout ça, ce n'est pas forcément notre souci de fonctionnement interne". Pour lui, "on doit patienter et faire ça intelligemment pour 2023".

Depuis la réforme du lycée en 2019, les mathématiques ne faisaient plus partie des matières enseignées à tous les lycéens (le tronc commun). Auparavant, même les élèves en filière littéraire bénéficiaient d'un enseignement mathématique.

Un rapport d'experts préconisait en mars de réintroduire les mathématiques dans le tronc commun dès la classe de Première, à raison d'une heure trente à deux heures en plus par semaine. Une proposition qui figurait également dans le programme d'Emmanuel Macron, candidat à sa réélection.