Les Cagnois Tatiana et Jean-Philippe, influenceurs "malgré eux"

Ils sont ce qu’on appelle des nano-influenceurs, car ils ont moins de 10.000 abonnés. Un type d’influenceurs très prisés des marques pour toucher une communauté hyperciblée, car ils obtiennent un meilleur taux d’engagement (c’est-à-dire la part des abonnés touchés par une publication sur l’ensemble des abonnés exposés) qu’un influenceur à plusieurs centaines de milliers d’abonnés.

"Un message à faire passer"

"Pendant le confinement, on a fait des vidéos de démonstration de volley, et ça a pris malgré nous. À l’été 2020, on a participé à beaucoup de tournois. Quart de finale, demi-finale, finale. Les gens nous encourageaient. On fait aussi de jolies mises en scène d’endroits de la Côte d’Azur, pour la faire découvrir à travers notre sport", détaille Jean-Philippe, ancien salarié d’une enseigne de sport, et qui souhaite se former au coaching sportif.

"On a aussi un message à faire passer. On veut inciter les gens à faire du sport parce que ça peut sauver une vie", explique Tatiana, directrice générale d’un groupe spécialisé dans la formation. Elle poursuit: "Jean-Philippe est en rémission d’un cancer. Il a subi deux opérations du rachis, et regardez-le: il est déjà en forme! Le médecin a dit que c’était clairement dû à sa bonne condition physique."

"Pour le fun"

Le couple a déjà reçu des articles de sport, des boissons, des produits solaires qu’ils ont accepté de promouvoir, "pour le fun et parce que ça correspond à nos centres d’intérêt". "La love team" est aussi sous contrat avec l’agence "NM Influence" "On a candidaté car on va participer à un trail multisport en Guadeloupe en novembre, et on a besoin de visibilité et de sponsors."