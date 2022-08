Les bases du business de la télé-réalité

La télé-réalité, voilà un domaine qui mêle curiosité et fantasme. C'est aussi un domaine assez méprisé par l'ensemble de la société. Pourtant, on y voit pas mal - voire beaucoup, beaucoup - d'argent.

Parce que oui, depuis "Loft Story", c'est une industrie, un genre télévisuel qui a énormément évolué, autant au niveau des programmes, que de son mode de fonctionnement, qu'aux candidats et candidates que l'on retrouve au fur et à mesure des saisons.

Tout comme les Kardashian, la France regorge de familles de télé comme dans les Marseillais avec les Garcia, les Tanti, ou encore les Guedj (ex-Marseillais), la JLC, puis toutes ces familles que l'on peut suivre dans "Mamans et célèbres". Tout ce petit monde de la télé fait désormais partie de celui de l'influence.

Ainsi, c'est un véritable système de cercle vertueux qui s'est mis en place entre candidates et candidats, boîtes de production, chaînes de télé et agences d'influence. Et tout ce marché se structure autour de deux clans en gros. Dans une de ces émissions, le Youtubeur Sam Zirah l'a expliqué en détail.

On vous propose un résumé pour cette première vidéo d'une série dédiée à la télé-réalité.

Attention, cette vidéo a été tournée avant l'escalade médiatique entre le rappeur Booba et Magali Berdah, et n'aborde pas la question des placements de produits frauduleux. Ce sera le cas dans une autre vidéo.