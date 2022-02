Les auteurs monégasques de violences conjugales bientôt en stage de responsabilisation dans les Alpes-Maritimes?

Car une condamnation judiciaire n’empêche pas systématiquement les risques de récidive, accompagner les auteurs des violences après leur jugement est aussi l’une des pièces du puzzle pour enrayer ce fléau.

Parmi les actions 2022 envisagées par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes: des stages de responsabilisation. "Il s’agit de groupes de parole, menés par des psychologues et juristes, qui permettent aux auteurs des faits de prendre conscience de la gravité de leurs actes, de modifier leur comportement et image vis-à-vis des femmes", développe Céline Cottalorda, déléguée interministérielle aux Droits des femmes.

Mais du fait du faible volume de condamnations en Principauté sur ce sujet, une telle structure intra-muros n’est pas envisagée. "L’idée, c’est que Monaco envoie les auteurs des violences participer aux stages dans les Alpes-Maritimes, par le biais d’un accord avec le procureur de Nice. Autant s’appuyer sur une structure existante qui a mis en place, avec le tissu associatif local, un dispositif qui fonctionne", poursuit-elle.

Et Isabelle Berro-Amadeï, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, également présidente du Comité, de rajouter: "La réponse doit être rapide. Il faut profiter de ces programmes bien rodés en France, plutôt que de perdre du temps."