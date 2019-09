Lecteurs, écoliers, groupes, associations... Vous souhaitez visiter le journal Nice-Matin? On vous dit comment faire

Vous êtes professeur des écoles, enseignant, président d'une association et avez toujours voulu visiter le siège social du Groupe Nice-Matin?

C'est évidemment possible, simple et très intéressant.

Pour les scolaires, la visite s'effectue en matinée les mardis, jeudis et vendredis (tirage d’un supplément en direct).

Pour les autres groupes -25 personnes maximum- elle a lieu le mardi à 22 heures et dure entre 2 et 2h30.

Et elle se déroule ainsi: accueil avec présentation de l'entreprise, de son histoire, explication de l'évolution de la technologie, consultation d’archives; visite de la rédaction et échange avec la rédaction en chef, les journalistes, présentation du service web; et enfin, visite du service impression et expédition et découverte du tirage du journal en direct.

Evidemment, un exemplaire du journal est offert en fin de visite

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter: crainero@nicematin.fr