L'Ecstasea, ancien yacht de l'oligarque russe Roman Abramovitch, aperçu dans le port de Monaco

On peut difficilement le rater et passer à côté. Mesurant 86m de long et pouvant embarquer une quarantaine de personnes, personnel compris, l'Ecstasea est actuellement en Méditerranée, du côté de Monaco, précisément où il est amarré, selon VesselFinder.

Ancienne propriété du milliardaire russe Roman Abramovitch, ce bateau a longtemps été considéré comme le plus rapide des super-yachts. Une exigence du milliardaire russe qui voulait un navire ultra-rapide mais tout aussi luxueux. C'est bien simple: le bateau ressemble bien plus à un "petit" navire de croisière qu'à un yacht à part entière.

17.000m² d'espaces de vie

A bord, les espaces de vie s'étendent sur près de 17.000m² et comporte 8 cabines grand luxe, une piscine intérieure, une salle de cinéma, mais aussi un jacuzzi et de quoi faire atterrir deux hélicoptères. Il peut aussi embarquer des jets skis et autres jouets aquatiques.

De quoi combler, on l'imagine, son nouveau propriétaire, Alshair Fiyaz, un riche homme d'affaires pakistanais ayant fait fortune dans le textile et le transport maritime.

L'homme n'est pas un inconnu sur la Côte d'Azur puisqu'il y vient régulièrement: il est le propriétaire du Haras de Gassin, dans le Golfe de Saint-Tropez.