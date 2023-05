Un "joujou" à 80 millions: le yacht d’un milliardaire d’origine russe au mouillage sur la Côte d’Azur

Sauna, Spa, salle de gym, jacuzzi, cinéma extérieur: chacun des 73mètres du Odessa II évoque le luxe et le farniente. Ses sept suites peuvent accueillir douze passagers, servis par dix-neuf membres d’équipage. Depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, il est entouré d’un halo de mystère. Saisi? Immobilisé? En maintenance? Le plus grand flou a entouré l’Odessa II, amarré dans le port de Gênes alors que les canons commençaient à parler à la frontière russe.

Le yacht, "joujou" à 80 millions de dollars, appartient à Len Blavatnik, homme le plus riche du Royaume-Uni. Né il y a 65 ans à Odessa en Ukraine, il est à la tête d’un fonds d’investissement détenant "un assemblage d’entreprises hétéroclites échappant à toute logique" selon une enquête de l’Express. Parmi elles? Deezer, Warner Music, des biotechnologies, de la pétrochimie, DAZN qui détient notamment les droits de la Série A italienne mais aussi de l’immobilier de luxe. Un drôle d’attelage économique qui fait de lui un anglo-américain d’origine russe ayant fait fortune dans le pétrole, le charbon et l’aluminium. Mais qui le rend aussi propriétaire d’un label mondial de musique comportant le groupe Metallica. What else?

Le yacht au mouillage face à Cap d’Ail

Le yacht se trouvait ce jeudi au mouillage en face de la plage de la Mala, à Cap d’Ail, à quelques encablures du Grand hôtel du Cap Ferrat dont il est propriétaire. Un palace 5 étoiles de la presqu’île des milliardaires. La présence du Odessa II sur la Côte n’a rien d’étonnante. Le milliardaire est féru de cinéma. Il avait même financé, selon nos confrères de l’Express, le film Dunkerque, de Christopher Nolan.

Alors que les sanctions internationales pleuvent sur les oligarques russes, Blavatnik a su rester en odeur de sainteté. Ne dites d’ailleurs surtout pas qu’il est oligarque. Souhaitant brosser un tableau du milliardaire, le Financial times s’y est cassé les dents. Le responsable des relations presse de Len Blavatnik a en effet exigé auprès des journalistes du prestigieux journal économique "qu’il ne soit pas qualifié d’oligarque dans l’article, avant d’accepter d’organiser d’éventuelles interviews". Circulez, y’a rien à voir. Il faut dire que sa philanthropie est légendaire. Il est notamment mécène de l’université d’Oxford ou du musée Tate modern de Londres. L’homme peut se le permettre. Selon le classement de Bloomberg, il pointe à la 39e place des milliardaires à l’échelle planétaire avec une fortune, excusez du peu, estimée à 33 milliards de dollars.

Blavatnik a fait fortune dans les années 90 en Russie dans le pétrole, l’aluminium et le charbon. Contrairement à la myriade d’oligarques et proches de Poutine mis sur une liste noire, il peut circuler en toute tranquillité. Il a en effet su prendre ses distances depuis des années avec le Kremlin. Il est parfaitement établi au Royaume-Uni. A tel point qu’il a été anobli par la reine Elizabeth II en 2017. Comme le chantre Mettalica, "Nothing else matters" (1).

(1) En Français: "Rien d’autre n’a d’importance."