Le Var confiné dès ce week-end? Les données sanitaires inquiétantes qui tendent vers ce scénario

Taux de positivité

En ce qui concerne le taux de positivité c'est-à-dire le nombre de tests RT-PCR positifs rapporté au nombre de dépistages, on constate un taux de 8,9% dans le Var au 25 mars dernier, contre 8,4% le 21 mars, mais proche du pic atteint le 15 mars à 9%.

Pour comparer, le 27 octobre 2020, le taux de positivité le plus élevé atteint depuis le début de l'épidémie était de 13,6% dans le Var, soit deux jours avant le deuxième confinement.

Dans les Alpes-Maritimes, le bilan de l'ARS Paca publié ce lundi 29 mars laisse apparaître un taux de positivité inférieur à celui du Var, avec un taux de 7,9%

Trois niveaux ont été fixés par le gouvernement pour cet indicateur: vert entre 0 et 5%, orange entre 5 et 10% et rouge au-delà. Le Var n'a donc pas atteint le seuil critique.

Taux d'occupation en réanimation

La crainte de devoir faire des "tris" de patients face à un engorgements des capacités d'accueil dans les établissements hospitaliers. Face à un état de saturation avancée des services de réanimation notamment, un collectif de médecins a déjà tiré la sonnette d'alarme face à la troisième vague de Covid-19. Les données hospitalières sont donc observées avec attention dans le département.

Dans le Var, le taux d'occupation des lits en réanimation est selon le point de situation du 29 mars de l'Agence régionale de santé Paca à 93,2 (contre 91,2% le 22 mars).

Ce même taux grimpe à 131% en capacité initiale (127,6% en capacité initiale, la semaine précédente) c'est-à-dire avec le nombre de lits en réanimation autorisés avant la pandémie de Covid-19.

En comparaison, le 22 mars, dans les Alpes-Maritimes, le taux d'occupation était, le 22 mars, à 80,5% et le taux en capacité initiale à 134,5%.

Ce qu'il faut en déduire

Avec un taux de positivité à la hausse, un taux d'incidence qui progresse, une tension hospitalière plus forte dans les services de réanimation : les "signaux" sanitaires relevés par les autorités ne sont pas favorables.

Comme l'avait souligné mardi dernier Gabriel Attal, le gouvernement se base sur " le taux d'incidence, la tension en réanimation et la dynamique de l'épidémie" pour décider de basculer un département en confinement. Il n'écartait pas face à " un taux d'incidence faible et une augmentation de 30% sur une semaine" à être " amenés à prendre des mesures".

Une chose est certaine : les voyants semblent être dans le rouge côté varois.