"Le temps commence à être long", pour le casino Barrière de Menton la réouverture est vitale

Ça clignote de partout dans la grande salle du casino Barrière de Menton. Devant les hypnotiques machines à sous et les scintillantes tables de jeux, les chaises rouges sont étrangement vides. Ni joueur, ni croupier. Une curieuse atmosphère de fin du monde s’est emparée du temple du jeu mentonnais.

"Et c’est encore pire lorsqu’il n’y a plus personne dans les rues…", commente Geoffrey d’Hier, le directeur, en désignant les larges baies vitrées qui surplombent le bord de mer. Depuis le 23 octobre, le casino a fermé ses portes à la suite du deuxième confinement. Malgré tout, Geoffrey d’Hier continue à se rendre quotidiennement dans l’établissement fantôme. "Il n’y a que les personnels de la maintenance et de la sécurité qui viennent régulièrement...", confie-t-il.

Âgé de 32 ans, Geoffrey d’Hier a été nommé à la tête du casino de Menton le jour de l’annonce du premier confinement. Un fameux 16 mars 2020. Depuis cette date, le plus jeune directeur de casino du groupe Barrière doit faire face à de nombreux défis. Dans la grande salle silencieuse, Geoffrey d’Hier revient sur une situation totalement inédite pour le casino.

Vous êtes à Menton depuis dix mois. Comment résumer cette première année si... particulière?

Ces derniers mois ont été dingues et très intenses (rires). Depuis mon arrivée à Menton en mars, j’ai connu cinq mois d’ouverture et cinq mois de fermeture. Je ne pensais pas découvrir la Côte d’Azur de cette façon! Il a fallu prendre des décisions très vite. À ce jour, aucun cluster n’a été constaté dans les casinos du groupe Barrière. Cette crise montre que nous sommes solides et que nous sommes capables de nous adapter à toutes les situations.

Comment se porte le casino aujourd’hui?

Sur l’année 2020, nous avons connu une baisse de 30 % à 35 % de notre chiffre d’affaires et une chute de 25 à 30 % de la fréquentation. Ces chiffres s’expliquent en partie par l’absence des Italiens. Rappelons que les aides économiques, comme le chômage partiel, n’ont pas été aussi importantes chez nos voisins transalpins.

Le pouvoir d’achat des Italiens a forcément été impacté. Cet été, nous avons accueilli des touristes français sur Menton mais ce n’est pas la clientèle qui vient jouer au casino.

Vous avez pu rouvrir le 2 juin. Comment s’est déroulée cette période entre les deux confinements?

Tout d’abord, les soirées "Summer party" organisées sur la terrasse du casino ont été une vraie réussite. Nous avions limité l’accès à 80 personnes pour pouvoir respecter les distanciations, nous avons été complets tous les soirs et nous avons même dû refuser du monde!

Puis, il y a eu le deuxième confinement. Quel a été votre état d’esprit?

Ça a été une vraie claque car je ne m’attendais pas à une fermeture aussi rapide. Comme pour le premier confinement, tout a dû se faire dans la précipitation. Nous avions vraiment espoir de pouvoir ouvrir le 7 janvier car le temps commence à être long.

En cette période de fermeture, comment s’organisent vos journées?

Je viens tous les jours sur site. Les 80 salariés alternent entre travail au casino et chômage partiel. Régulièrement, une petite équipe vient pour assurer le maintien et la mise à jour des équipements. J’en profite aussi pour réagencer les salles du casino, afin d’assurer les distanciations et d’aérer les salles. Il y a aura un espace "sport", une zone "pur joueur" et une autre autour du divertissement. L’idée est de redonner envie à nos habitués de venir au casino.

Surtout qu’à quelques kilomètres, le casino de Monaco est ouvert...

Oui ça complique la situation mais ça fait partie du jeu! Notre point fort, c’est la convivialité et la proximité avec nos clients.

Car notre casino est un lieu de jeu mais aussi un lieu de rencontres. Parfois les gens viennent boire un café sans jouer de l’argent. Pour 2021, nous allons appeler nos habitués pour prendre de leur nouvelle et leur souhaiter les vœux. Pour garder le lien, nous les tenons également informés de l’évolution de la situation via les réseaux sociaux.

Quels seront vos projets au moment de la réouverture?

Si le contexte sanitaire le permet, nous proposerons de nouveau les "Summer party" dès le printemps. J’aimerais également diversifier notre offre d’animations. J’aimerais que des films soient projetés au Café des sports en plus des matchs de football. Par exemple pour Halloween, nous avions prévu de diffuser du cinéma d’épouvante.

L’objectif sera de faire rayonner l’établissement au-delà de l’univers du jeu.