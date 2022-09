Le taux de recours à l'IVG en PACA serait plus important que dans les autres régions, selon une étude

La DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques) a publié mardi 27 septembre 2022, son tout dernier rapport sur les recours aux interruptions de grossesses en France (IVG).

En cette journée internationale du droit à l'avortement, on observe des chiffres relativement stables, mais des disparités entre les régions depuis 2018. Covid, tourisme, sensibilisation, les paramètres sont nombreux pour expliquer ces courbes et ces variations.

Le rapport révèle une stabilité dans les chiffres de manière globale entre 2019 et 2021, mais met en relief une baisse significative du recours à l'IVG chez les jeunes femmes de moins de 30 ans.

La région PACA possède un des taux les plus importants de recours à l'IVG en France métropolitaine

La région PACA est la 3ème région qui enregistre le plus d'IVG sur l'ensemble de la France métropolitaine avec un total de 22.663 IVG réalisées au cours de l'année 2021, après l'Île-de-France (52.376) et l'Auvergne (23.425).

En revanche, le rapport démontre que si l'on prend le taux d'IVG réalisée pour 1.000 femmes, la région PACA a le taux le plus fort avec 22,1 contre 16,9 en Ile-de-France, un taux similaire à celui de la région Occitanie.

Un phénomène difficile à expliquer

"On observe ce phénomène depuis plusieurs années maintenant et ces chiffres sont difficilement explicables", selon Claire Moracchini, conseillère conjugale et familiale au sein du planning familial des Alpes-Maritimes. Selon elle, plusieurs facteurs sont pris en compte pour tenter de décrypter ce phénomène: "Nous sommes une région touristique, alors peut-être que des femmes ne résidant pas ici, choisissent d'avorter dans les Alpes-Maritimes par exemple".

Cependant le rapport précise également que 8 femmes sur 10 réalisent leur IVG dans le département de résidence, d'autres pistes sont alors envisageables pour décrypter ces chiffres.

La conseillère affirme qu'un travail de prévention se fait au quotidien. C'est le cas en ce mercredi 28 septembre, à l'occasion de journée internationale pour le droit à l'avortement, un stand pour sensibiliser au droit à l'avortement doit se tenir, devant la Gare du Sud à Nice.

Une baisse observée chez les femmes de moins de 30 ans

L'avortement "continue à décroître parmi les plus jeunes femmes", en dessous de 30 ans, note la Drees dans son dernier rapport. La baisse est particulièrement notable pour les femmes de 18 et 19 ans, chez qui le taux de recours est passé de 21,5 pour 1000 en 2014 à 17,2 en 2019 puis à 14,3 en 2021.