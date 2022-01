Le Québec veut réserver la vente d'alcool et de cannabis aux vaccinés

Alors qu'un couvre-feu est actuellement en vigueur au Québec (Canada) entre 22 heures et 5 heures, et que certains commerces jugés non essentiels sont fermés - dont les bars, discothèques, cinémas, salles de sport, casinos, jardins intérieurs, parcs aquatiques, restaurants (pendant les heures du couvre-feu) depuis le 20 décembre 2021, d'autres mesures contraignantes pourraient être mises en place.

Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, la province canadienne envisage de conditionner la vente d'alcool et de cannabis à la présentation d'un passe vaccinal, selon les informations du quotidien Le Journal de Montréal.

A Montréal, la vente d'alcool est contrôlée par la Société des Alcools du Québec (SAQ) et celle de vente de cannabis est assurée par sa filiale, la Société québécoise du cannabis (SQC).

12% des Québécois de 18 à 29 ans ne sont pas vaccinés

Face à la prolifération du virus sur le territoire québécois et à une stagnation de la vaccination, le gouvernement a indiqué étudier d'autres mesures plus strictes à l'égard des non vaccinés.

L'obligation du passe vaccinal à l'entrée des magasins faisant commerce d'alcool ou de cannabis fait partie des pistes étudiées et une annonce pourrait être faite en ce sens dans les prochains jours selon La Presse.

La SAQ [vente d'alcool] a admis avoir eu des échanges avec le gouvernement en ce sens. "Si ce dernier va dans cette direction, nous appliquerons cette mesure sanitaire comme nous l’avons fait avec toutes les autres mesures déployées depuis le début de la pandémie", a indiqué la direction

En date du mardi 4 janvier, 12 % des Québécois de 18 à 29 ans ne sont pas vaccinés. Cette proportion grimpe à 15 % chez les trentenaires.