Le point sur la circulation; Caméras du CHU de Nice; Braquage bijouterie Ferret; Pédocriminalité dans l'Eglise: voici votre brief info de ce vendredi matin

Le point sur la circulation. Rien de particulier à signaler sur les routes des Alpes-Maritimes et sur l'A8 à cette heure. Bonne route et soyez prudents.

La météo. Des nuages et du soleil ce vendredi avant la pluie annoncée ce week-end.

ET DANS L'ACTU

Caméras du CHU. Elles pourraient être reliée à la police municipale. C’est une proposition que la Ville soumettra au conseil municipal pour renforcer la sécurité à l’hôpital. Ce dispositif ne serait actionné qu’en cas de déclenchement du bouton d’alerte.

Braquage à la bijouterie. Le braqueur, un Cannois de 31 ans, et deux complices avaient raflé plus de 1,2 million d’euros de bijoux et de montres dans la bijouterie Ferret sur la Croisette à Cannes. Il a été condamné et le butin n’a jamais été retrouvé.

Pédocriminalité dans l'Eglise. Quelque 2.000 appels téléphoniques, mails et courriers en trois mois: c'est ce qu'a reçu la commission chargée de faire la lumière sur les agressions sexuelles commises par des clercs et des religieux sur des mineurs depuis les années 1950, selon un premier bilan de son président Jean-Marc Sauvé à l'AFP.