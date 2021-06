“Le numérique fait pleinement partie de leur identité”: Comment les 12-20 ans gèrent l’exposition de leur vie privée

12-25 ans: quels réseaux sociaux et pour quels usages ?

Les moins de 25 ans sont en ligne principalement pour discuter avec leur famille ou leurs amis (85% des jeunes selon une étude Diplomeo 2021), se divertir et passer le temps (74%), puis s’informer (73%).

Les applications les plus utilisées en France reflètent ces utilisations variées. Ouverte quotidiennement par 82% des 15-24 ans selon Médiamétrie, Snapchat est une application de messagerie instantanée.

Instagram (partage de photos) arrive en second, loin devant Facebook (relations et messagerie) et TikTok (vidéos courtes).

"Chaque réseau répond à des codes et à une exposition de soi différente", explique Christine Castelain Meunier. "Sur Instagram, on a une véritable mise en scène de soi par les photos et selfies," présente la sociologue. "Alors que sur Snapchat, c’est purement de la messagerie et moins identifiante, via des pseudo et des avatars (les bitmojis)", renchérit Michael Stora.