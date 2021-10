Le nombre d'arrêts maladie explose en Italie depuis que le pass sanitaire est obligatoire pour aller travailler

L’Italie a enregistré une avalanche du nombre d’arrêts maladie depuis le 15 octobre, date à laquelle le pass sanitaire obligatoire a été étendu à tous les lieux de travail, a indiqué jeudi la sécurité sociale.

Le jour-même, 94.113 arrêts maladie ont été délivrés par les médecins traitants contre 76.836 une semaine plus tôt, soit une hausse d’environ 28%.

Et trois jours plus tard, le lundi 18 octobre, 192.174 arrêts maladie ont été délivrés contre 165.061 une semaine plus tôt: une hausse moins spectaculaire certes, mais quand même d’environ 16,4%.

Une façon de contourner l’obligation: les employés refusant de s’y soumettre encourent une suspension de salaire, mais présenter un arrêt maladie permet de ne pas se rendre à son travail sans pénalité.

L’introduction du pass sanitaire obligatoire a aussi entraîné une hausse importante du nombre de tests antigéniques rapides, avec plus de 900.000 tests effectués lundi, environ 600.000 mardi et 800.000 mercredi, selon le site du gouvernement.

L’Italie est pourtant largement vaccinée: le pays a lancé sa campagne dès décembre dernier, et près de 82% des personnes de plus de 12 ans ont désormais reçu toutes les doses nécessaires; près de 86% ont reçu au moins une première dose.