Le New-Age, cette nouvelle tendance sectaire qui fait des ravages sur la Côte d'Azur et dans le Var

"La dérive sectaire la plus prégnante sur la Côte d’Azur est le New Age, c’est-à-dire tous les bonimenteurs de la santé et leurs émules", détaille Didier Pachoud (NDLR: Le New Age est une théorie du début du XXe siècle selon laquelle il faut se préparer individuellement pour changer l’humanité. D’où l’accent mis sur le bien-être, le culte de soi, etc.).

"Les gourous trouvent dans les deux départements du Var et des Alpes-Maritimes – la Californie de l’Europe – de la "matière", en l’occurrence beaucoup de retraités, une clientèle aisée et éduquée. Et le phénomène est exponentiel parce que beaucoup d’adeptes suivent des formations qu’ils payent à prix d’or et deviennent à leur tour formateurs."

Le Gemppi a recensé en 2020 quelque 1.200 signalements au niveau de la région Paca.