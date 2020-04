Le message optimiste de l'archevêque de Monaco pour Pâques

Quel est votre ressenti à l’aune de la célébration de ces fêtes de Pâques inédites ?

Au début de la période de confinement, nous avons très vite compris que les célébrations de Pâques 2020 seraient tout à fait inhabituelles. Je m’y étais donc préparé, mais je dois avouer que vivre ainsi ce sommet de l’année chrétienne est un traumatisme tant pour l’évêque que pour les prêtres ou l’ensemble des communautés chrétiennes. Pourtant, nous avons tout mis en œuvre pour ne pas passer à côté de cet évènement. Grâce aux offices diffusés au cours de la Semaine Sainte, grâce aux propositions de célébrations « à domicile » initiées par le service des Jeunes, grâce aux initiatives des fidèles exprimant leur soutien et leur affection plus largement qu’à l’ordinaire, nous souhaitons témoigner de la lumière, de la paix et de l’espérance que nous donne la Résurrection du Christ.

D’ordinaire, il y a des baptêmes au cours du week-end de Pâques, aucun ne pourra être célébré cette année ?

Il est vrai que Pâques est le moment privilégié pour célébrer les baptêmes d’enfants, de jeunes ou d’adultes. Cette année, cinq catéchumènes adultes devaient recevoir les sacrements du baptême. Quand on sait la longueur du chemin qu’ils ont parcouru pour s’y préparer et l’aspiration profonde qui les habite, on mesure d’autant plus leur déception ! J’ai d’ailleurs choisi de leur adresser un message pour les assurer de mon soutien. Nous savons désormais que le confinement sera prolongé jusqu’au 3 mai, mais nous prions Dieu pour qu’à la date du 30 mai, veille de la Pentecôte, aucun obstacle ne s’oppose plus à cette célébration tant attendue. Pour les autres baptêmes programmés, les paroisses proposeront de nouvelles dates, dès que cela sera possible.

Quel est votre message pour les fidèles en Principauté qui vont célébrer Pâques à domicile ?

Je tiens d’abord à leur souhaiter une belle et sainte fête. Malgré les contraintes, les inquiétudes et les souffrances qui marquent aujourd’hui nos vies, Pâques sera une vraie fête, car nous serons unis dans une même foi. Nous décorerons nos églises, maisons et appartements et, surtout, nous habillerons nos cœurs d’espérance et d’amour. Mon souhait le plus profond ? Que la paix et la joie de Pâques descendent sur nous, sur nos familles et notre Principauté !