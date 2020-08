Le masque devient obligatoire en extérieur dans certains secteurs de Nice ce lundi

À partir de lundi , sortons masqués à Nice!



Alors que les admissions de patients atteints de la Covid-19 sont en hausse dans les Alpes-Maritimes, signale Santé publique France dans son bulletin de vendredi, Christian Estrosi a pris, ce dimanche, un arrêté municipal qui impose le port du masque dans les espaces extérieurs les plus fréquentés de la ville.



"Le préfet nous a confirmé travailler sur ce sujet à son niveau. Dans cette attente, j’ai pris un arrêté visant les axes majeurs dans lesquels le masque est obligatoire de 10 heures à une heure du matin. Je compte sur le sens des responsabilités des Niçois et de nos visiteurs pour le respecter (...) Il faut se protéger et protéger les autres", a justifié, dimanche, le maire de Nice sans plus de précisions.

35 euros d’amende

Nice-Matin n’a pas eu accès au texte de l’arrêté. Le périmètre exact de cette obligation sera détaillé demain lundi lors d’une conférence de presse. Mais, sans nul doute, l’hypercentre et la Promenade des Anglais devraient être concernés.



Les contrevenants s’exposent à une amende de 35 euros. Christian Estrosi avait déjà tenté, en mai, de généraliser le port du masque en extérieur sur l’ensemble de la commune, avant d’y renoncer à cause de deux recours devant le tribunal administratif.

La préfecture travaille

Vendredi dernier, il a annoncé au conseil municipal qu’il avait demandé au préfet de prendre un arrêté pour l’imposer sur certains secteurs ciblés. La préfecture avait alors fait savoir que le représentant de l’État s’était attelé à la question à l’échelle non pas seulement de Nice mais de l’ensemble des Alpes-Maritimes "de manière à limiter les risques de contamination dans un département accueillant d’importants flux touristiques".



Contactée ce dimanche, la préfecture n’a pas donné suite à nos sollicitations.