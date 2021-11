"Le loup connaît nos habitudes". Cet éleveur d’Ascros témoigne de son quotidien face au prédateur

Avec le peu d’élevage implanté dans l’Estéron, le loup se fait discret. Mais il y est bel et bien installé. Alexandre Gastaud en sait quelque chose: depuis que ses bêtes sont revenues d’estive, début octobre, cet éleveur installé sur le secteur des Crottes, à Ascros, subit la pression de la prédation.

Il y a d’abord les pertes concrètes: lui qui possède un cheptel de plusieurs centaines de bêtes (avec six chiens de protection), en a perdu neuf en trois attaques constatées par l’administration. S’ajoutent une dizaine de brebis ou chèvres jamais retrouvées.

"Ça dure cinq, dix secondes"

Mais il y a aussi le vécu, au quotidien. Le soir, période traditionnelle d’attaque des loups, les bêtes sont paradoxalement plus à l’abri: soit dans la bergerie, soit clôturées par des filets électriques. C’est désormais le jour, quand il les emmène manger l’herbe fraîche que c’est le plus compliqué, avec le troupeau étiré et en mouvement dans les broussailles.

"Hier encore, vers 15 heures, il y en a un qui a essayé d’attaquer… Le loup connaît nos habitudes, raconte le gérant de l’exploitation familiale, 31 ans. Il attend que les chiens passent avant d’attaquer. On a tous les moyens de protection, on a les tirs de défense, mais à chaque fois, ça dure cinq, dix secondes, par surprise."

Il n’y a pas toujours de cadavre et donc de preuves

Les attaques deviennent officielles lorsque l’État, par le biais de l’Office français de la biodiversité (OFB), peut constater que des animaux ont été tués. Une charge administrative parfois difficile à encaisser dans le milieu agricole. Et puis, il n’y a pas toujours de cadavre. "Des fois, le loup emporte les jeunes animaux, pour les achever plus loin".

Résultat, des recherches pendant plusieurs heures dans la montagne. "On essaie de retrouver celles qui ont été mangées. Pour faire le constat mais aussi par amour de nos bêtes. On veut savoir ce qu’elles deviennent…"

Il y a aussi les fois où les bêtes s’enfuient ou se perdent dans la montagne. Lors d’une fin de journée au début du mois, Alexandre s’est rendu compte qu’il lui manquait dix chèvres. "Je les ai cherchées pendant quatre jours. J’ai fini par les retrouver dans les barres rocheuses, sur le secteur du mont Brune. J’ai appelé la chambre d’agriculture, puis le PGHM, puis les CRS…" C’est finalement le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux qui est venu chercher ses chèvres coincées.

Alexandre a voulu témoigner pour que "les gens comprennent la détresse du monde de l’élevage". La cohabitation avec le loup oblige les éleveurs à faire le deuil de deux choses: leur tranquillité d’esprit et l’espoir de passer une saison sans perdre de bêtes.