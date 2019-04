Le groupe Nice-Matin lance un espace d'échanges avec ses lecteurs

Dans cet espace, les rôles sont inversés. C'est Vous, les lecteurs, qui posez les questions et c'est nous, Nice-Matin qui vous répondons.

Pourquoi a-t-on choisi de mettre ce sujet à la Une? Comment choisissons nous les illustrations? Comment choisissons-nous les sujets qui seront publiés dans notre journal? On vous dévoile nos coulisses et on vous met en contact direct avec notre rédaction.

On vous espère nombreux pour des débats bienveillants et constructifs!

Pour nous rejoindre, c'est par ici.