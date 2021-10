Le geste héroïque d'un enfant de 9 ans pour sauver son camarade de l'étouffement à la cantine de l'école

Il avait appris les gestes de premier secours sur Internet. Victor, 9 ans, a sauvé la vie de l'un de ses camarades de classe qui était en train de s'étouffer avec deux morceaux de viande à la cantine de l'école primaire de Tavel, dans le Gard.

"Gabin, un copain, m’a dit que Sacha était tout rouge et quand je l’ai vu à genoux, les mains sur la gorge, je me suis précipité pour lui taper dans le dos et je lui ai fait la manœuvre d’Heimlich", a raconté le jeune héros à nos confrères de Midi-Libre.

Sacha, sans doute victime d'une fausse route, a pu être sauvé grâce à l'intervention rapide et pleine de sang-froid de Victor.

Toujours selon Midi-Libre, c'est grâce à des tutoriels visionnés sur Internet qu'il avait appris la manœuvre d'Heimlich.