Le démantèlement des barrages a commencé, les violences se poursuivent en Guadeloupe

"Une première partie de nettoyage" a pu avoir lieu dimanche "et ça va se poursuivre demain", a indiqué à l'AFP Eric Dethelot, cadre d'astreinte de Route de Guadeloupe.

"Grâce aux forces de l'ordre présentes et aux réquisitions de la préfecture, nous avons pu dégager les axes avec des moyens plus importants comme des camions grappins, des camions bennes avec plus de tonnage", a expliqué M. Dethelot. "Le tout était aussi de pouvoir stocker quelque part ce qu'on ramassait, pour que cela ne se retrouve pas de nouveau sur la route juste après".

Les renforts de policiers et de gendarmes envoyés de métropole, notamment 50 membres des unités du GIGN et du Raid, sont arrivés samedi soir dans l'île.

Certains axes ont été dégagés, comme "la route des Mamelles", qui traverse le Parc national au centre de la Basse-Terre. Mais une dizaine de barrages "renforcés dans l'après-midi" restaient en place, en plusieurs points stratégiques de l'archipel.

Ces barricades faites d'objets hétéroclites, comme des tôles, des conteneurs de poubelles, ou d'arbres, sont tenues par "15 à 50 personnes" souligne le colonel Jean-Pierre, du commandement de la Gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Des groupes qui peuvent "se reformer" quelques heures après avoir été dispersés, selon la même source.

Trente comparutions immédiates

La poursuite "des violences urbaines, exactions et autres entraves à la circulation", a conduit le rectoral à suspendre lundi l'accueil des élèves "dans les écoles, collèges et lycées" de la Guadeloupe continentale. "La situation reste incertaine concernant le trafic routier et la possibilité pour les personnels et les élèves de se déplacer sans encombres et en toute sécurité semble compromise à ce stade", indique-t-il dans un communiqué.