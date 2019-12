Le Conseil national de Monaco vote à l’unanimité une proposition de loi contre le harcèlement scolaire

Ils disent tous "non" au harcèlement scolaire. "Dans cette mandature, lorsqu’un texte concerne le bien commun, tous les élus des Monégasques se retrouvent naturellement et sans clivage partisan." Lundi soir, le président du Conseil national, Stéphane Valeri, s’est réjoui que la proposition de loi sur la lutte contre le harcèlement scolaire ait été cosignée par l’ensemble des conseillers nationaux et votée à l’unanimité. "La balle est dans le camp du gouvernement", a lancé le président.

La loi, dans la version votée lundi ou plus ou moins amendée par le gouvernement, pourrait être effective d’ici un an et demi et ainsi permettre d’encadrer et de renforcer les mesures déjà mises en place par l’Éducation nationale, la Jeunesse et les Sports. Le texte enrichit la palette des possibilités d’actions de prévention et de détection auxquelles s’ajoutent des mesures répressives en cas de besoin.

Prise en compte des réseaux sociaux

Plusieurs associations de la Principauté - Action Innocence, l’Association des Parents d’Élèves et Jeune J’Écoute - ont été contactées et ont apporté leurs expériences pour élaborer le texte, ont expliqué les élus lundi soir.

Marc Mourou, rapporteur au nom de la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports de la proposition de loi n° 243, relative à la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, explique que "la proposition de loi s’efforce d’aborder le phénomène du harcèlement en milieu scolaire sous toutes ses composantes". Elles sont aujourd’hui plus nombreuses et plus insidieuses du fait des réseaux sociaux notamment. Il s’agit donc, notamment, d’appréhender le problème "en prenant en considération les nouvelles technologies de communication, qui ont contribué à étendre le phénomène du harcèlement scolaire au-delà du seul établissement scolaire, ce qui pourra conduire la situation de harcèlement scolaire à se prolonger au domicile de l’enfant, donc dans un cadre qui, auparavant, lui permettait de disposer d’un certain havre de paix."

La proposition de loi prévoit des "mécanismes préventifs, curatifs, mais aussi répressifs, qui doivent permettre d’apporter des solutions aux victimes, aux simples témoins, ainsi qu’aux auteurs de faits pouvant conduire à des situations de harcèlement, pour lesquels la sanction classique n’est pas toujours le procédé le plus adapté ; c’est ainsi que les mesures pédagogiques, telle que l’éducation à l’empathie, font partie intégrante des pistes de solution (...) pour lutter contre le harcèlement scolaire."

Avec cette proposition de loi, l’ensemble de la communauté éducative est concerné et partie prenante.

Tout le personnel éducatif mobilisé

"La proposition de loi envisage la création d’un référent dédié à la prévention et à la lutte contre le harcèlement scolaire. Pédopsychiatre ou pédopsychologue, ce référent doit être un interlocuteur privilégié des élèves confrontés à une situation de harcèlement. Interlocuteur privilégié ne signifie pas interlocuteur unique et plus que jamais la proposition de loi souhaite que tous les personnels d’éducation se mobilisent."

Première signataire de cette proposition de loi, l’élue Marie-Noëlle Gibelli souligne l’importance de "l’estime et la confiance en soi, de la bienveillance et de la gestion du stress" dans le cadre des établissements scolaires.

Dorénavant, le gouvernement doit étudier et dire, au plus tard dans six mois, s’il compte transformer la proposition en projet de loi. S’il compte donner suite au processus législatif, il a alors douze mois maximum pour proposer un projet de loi.

Ce qu'ils en disent