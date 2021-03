Le confinement a accentué les inégalités d'accès aux soins

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et le confinement de mi-mars à mi-mai 2020 ont eu "un impact certain sur le recours à des consultations et à des actes médicaux" avec 60% de personnes qui ont indiqué ne pas avoir réalisé "au moins un soin ou acte dont elles avaient pourtant besoin", écrivent les auteurs de cette étude menée sous l'égide de l'Assurance maladie et de l'Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore), en partenariat avec le laboratoire HP2 et la société VizGet.

Selon cette enquête en ligne menée de juillet à septembre 2020 et à laquelle plus de 7.000 assurés sociaux ont répondu, en temps normal 25% des personnes interrogées déclarent avoir reporté ou renoncé à au moins un soin dans les 12 mois précédents.

En détaillant par besoin de soins, 39% de l'échantillon indique avoir renoncé à ou reporté une consultation de médecin généraliste.

Viennent ensuite les consultations de spécialistes (25%), les soins dentaires (23%) et les actes de biologie et/ou d'imagerie (15%).

Les consultations de médecins spécialistes qui ont été "le plus reportées ou renoncées" sont celles en gynécologie (18%), ophtalmologie (17%), dermatologie (11%), cardiologie (11%), rhumatologie (10%), gastroentérologie (10%) et psychiatrie (7%).

Les raisons les plus évoquées par les personnes pour expliquer ces renoncements sont "l'impossibilité matérielle de les réaliser" avec des cabinets ou structures de soins fermés, une prise de rendez-vous ou téléconsultation impossible, la crainte d'une contamination éventuelle par le coronavirus et "la volonté de ne pas surcharger les professionnels de santé".

"Défavorisation sociale"

Dans son dernier rapport "Charges et produits", l'Assurance maladie constate un recul spectaculaire des dépenses de soins de ville au cours du premier confinement: -80 à -90% pour les consultations d'ophtalmologues et dentistes, -60% pour les spécialistes, -30% pour les généralistes.

De même, le troisième rapport Epi-Phare sur l'usage des médicaments de ville en France durant l'épidémie de Covid-19 pointe une sous-consommation de médicaments pour les pathologies chroniques au début du premier confinement, avant un retour à une consommation plus normalisée, ainsi qu'une baisse de 35% à 71% pour les vaccins.

La Dress, le service statistique des ministères sociaux, rappelle dans un dossier sur le "non-recours aux prestations sociales" paru en juin 2020 que les motifs de renoncement aux soins peuvent être liés "à l'organisation du système de soins lui-même (répartition géographique et densité de l'offre de soins)" ou à des "contraintes individuelles (financières, sociales et culturelles)". On parle dans ces situations de "renoncement barrière".

Dans l'étude Assurance Maladie/Odenore, le phénomène de renoncement aux soins a plus souvent été observé chez les femmes. Il se retrouve aussi chez "les personnes présentant différents indicateurs de défavorisation sociale (situation de monoparentalité, inactivité hors retraités, précarité multidimensionnelle)".

Les chercheurs soulignent que "les personnes qui déclarent le plus ne pas avoir réalisé des soins malgré des besoins, au cours du premier confinement, sont celles qui ont connu une baisse des revenus et/ou une hausse des dépenses du ménage pendant cette période".

"On voit à quel point les fragilités sociales et sanitaires se cumulent. Les populations qui ont été les plus renonçantes ont à la fois des formes de précarité multidimensionnelle et des problèmes de santé", explique à l'AFP l'une des coauteurs de l'étude, Héléna Revil, chercheure en sciences politiques à l'université de Grenoble-Alpes et responsable scientifique de l'Odenore.

"La crise a touché tout le monde, mais a été plus fortement ressentie chez les populations pour lesquelles une fragilité préexistait", conclut l'étude, qui est consultable en ligne.