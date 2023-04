Le cirque Zavatta plante son chapiteau à Antibes, la Ville interdit le spectacle... on fait le point sur la polémique

Le cirque Zavatta et son hippopotame devenu célèbre Jumbo ne se produiront pas à Saint-Laurent-du-Var.

Après un passage mouvementé et une violente altercation verbale entre Anthony Borré et Franck Muller, les circassiens ont finalement décidé de planter leur chapiteau à Antibes, mardi 11 avril.

Comme à Nice et Saint-Laurent-du-Var, le spectacle avec des animaux de Zavatta n'est pas le bienvenu à Antibes. Si les circassiens ont d’ores et déjà annoncé une première représentation ce samedi, la mairie a annoncé prendre un arrêté interdisant les représentations sur ce terrain. Cet arrêté sera pris pour des raisons de d’hygiène et de sécurité."

La polémique continue. On vous résume les derniers épisodes.

Une nuit passée dans le parc de Vaugrenier

Après de longs échanges, la préfecture des Alpes-Maritimes et la famille Muller ont trouvé lundi soir un compromis. Passer la nuit dans le parc de Vaugrenier à Villeneuve-Loubet puis quitter le département.

à lire aussi Insultes, crachat et "falsification": on vous résume les vives tensions après le retour du cirque Zavatta près de Nice

"Le patriarche m’a promis qu’ils quittaient les Alpes-Maritimes", a lancé Bernard Gonzalez aux élus face à lui. Le préfet a ensuite développé: "Ils m’ont dit qu’ils avaient l’intention d’aller à Fréjus".

Départ dans la matinée pour... Antibes

Les circassiens ont effectivement pris la route dans la matinée pour l'Ouest. Mais pas pour Fréjus. Les camions du cirque Zavatta se sont finalement arrêtés à quelques kilomètres de là: à Antibes.

Selon nos informations, les circassiens ont prévu de rester dans la Cité des Remparts jusqu'au 1er mai allant même jusqu'à annoncer une première représentation dès ce samedi 15 avril.

"Tout s’est arrangé avec la mairie ici et celle d’Antibes, on est bien content. Ici ce n’était pas trop adapté alors que le terrain à Antibes est grand, il y a de l’eau, de l’électricité et de l’herbe", a confié Franck Muller, le patron du cirque.

Antibes n'en veut pas

Sauf que ce n'est pas la version de la mairie d'Antibes. Si la Ville explique que l'occupation d'un terrain situé dans la zone des 3 moulins au nord de l’Autoroute A8, s'est décidée en concertation avec "le préfet des Alpes-Maritimes et en accord avec le propriétaire du terrain", la Compagnie de Phalsbourg, elle ne souhaite pas de spectacle sur sa commune.

Refoulée par la mairie de Saint-Laurent-du-Var, la seconde partie du convoi du cirque #Zavatta vient d’arriver à #Antibes pour s’installer sur les terrains d’Ecotone, qui appartiennent à la compagnie privée de Phalsbourg. pic.twitter.com/07mxI17OMz — Nice-Matin Antibes (@NM_Antibes) April 11, 2023

La mairie a annoncé dans la foulée prendre "un arrêté interdisant les représentations sur ce terrain. Cet arrêté sera pris pour des raisons de d’hygiène et de sécurité."

Le chapiteau est monté

Les circassiens installent leur chapiteau à Antibes. Photo Cyril Dodergny.

Une décision qui n'est pas du goût de Franck Muller, le patron du cirque: "Ça ne faisait pas partie de la négociation avec la préfecture, la condition pour qu’on vienne à Antibes était qu’on puisse faire la quinzaine de spectacles prévus. On compte bien monter les chapiteaux, notre première représentation sera samedi."

Ce mardi soir, le cirque Zavatta avait commencé à monter son chapiteau.