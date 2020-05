Le chef des deux gendarmes assassinées à Collobrières en 2012 répond à Camélia Jordana

"Elles ont payé de leur vie le serment qu’elles avaient fait de défendre et de protéger leurs concitoyens, écrit Jean-François Charrat. Le couple qu’elles avaient face à elles n’a pas eu une once de pitié à leur égard. Elles ont eu très peur, assurément, mais elles n’ont pas reculé. Elles en sont mortes, massacrées par deux raclures que vous auriez très certainement pardonnées."

Et l'ancien commandant de la brigade de Pierrefeu-du-Var de poursuivre.

"C’est en pensant à elles et à tous ces policiers et gendarmes blessés ou tués en service que vous avez exprimé votre haine d’une profession? Ou est-ce plus prosaïquement pour vous faire de la publicité à bon marché? Dans les deux cas, votre attitude est déconcertante d’ignominie. En faisant une généralité sur la violence des forces de l’ordre, vous avez stigmatisé publiquement toute une profession."

Il dénonce le "cliché", "la démesure de vos accusations" et craint "les conséquences" sur le quotidien des forces de l'ordre.

Et Jean-François Charrat de conclure: "Pourvu que vous n’ayez jamais besoin de faire appel à la police ou à la Gendarmerie si vous étiez victime d’un méfait. Vous auriez certainement trop peur d’être secourue par un flic!"