Le chant, le jeu et les mots contre le harcèlement

On joue au jeu de celui qui sera le plus cruel (...) Les claviers ça tire, les ordis sont des armes. » Sur la scène du collège Charles-III, quatorze collégiens chantent avec leur cœur. Leurs tripes. Les rimes originelles de Patrick Bruel et La Fouine s'enchaînent avec force et poésie. Les mots prennent tout leur sens. En interprétant Maux d'enfants devant leurs camarades de 4e, ces jeunes-là envoient un signal fort en cette journée contre le harcèlement scolaire. Non aux brimades. Non aux insultes. Non à l'humiliation.

Parmi les choristes, Ghita, jadis harcelée par trois supposées « copines ». « Si je ne leur donnais pas mon goûter, je n'étais plus leur amie et elles allaient dire à la maîtresse que je disais des gros mots », glisse-t-elle. Des mots d'apparence futiles, enfantins, mais qui...