L’association négaWatt espérait de plus fortes incitations pour réduire la facture énergétique

Le gouvernement a annoncé ce jeudi un plan de réduction de la facture énergétique française de 10%. L’association négaWatt, qui depuis une vingtaine d’années propose des solutions de transition aux décideurs politiques et économiques, va jusqu’à 13%. Un objectif qui peut être atteint d’ici deux ans, en adoptant ses 50 propositions, portant sur la consommation cumulée de gaz, électricité et pétrole, que ce soit dans les logements, les entreprises et bâtiments publics ainsi que les transports.

"Ces 50 actions sont mobilisables dès cet hiver. Toutes ont été chiffrées et nous avons exclu à chaque fois les cas où elles ne peuvent s’appliquer (1) précise Samuel Martin, son porte-parole. L’accent est principalement mis sur le gaz (-20%) et l’électricité (-17%), soit pour cette dernière l’équivalent de la production de 12 réacteurs nucléaires."

Manque de coercition

Plusieurs solutions a priori faciles, proposées par négaWatt, ont été reprises dans le plan de sobriété énergétique, présenté par les différents ministres. À commencer par le réglage de la température à 19°C dans les pièces à vivre au lieu des 21°C habituellement. Si cette habitude se généralisait, "l’économie représenterait la consommation de chauffage de tous les bâtiments - résidentiels et tertiaires - d’une dizaine de grandes villes comme Lyon, Lille, Strasbourg ou Bordeaux" précise Samuel Martin, porte-parole de l’association. Soit 23.500 GWh. Sachant à titre de comparaison qu’un GWh équivaut à 1 million de KWh, soit 25.000 ampoules led allumées toute l’année en permanence.

Une mesure qui paraît simple, mais comment la faire adopter par les Français? C’est là que le bât blesse. "D’un point de vue général, on salue ce travail dense et les intentions. On retrouve toutes les mesures que l’on porte. Mais tout dépend de la suite qui sera donnée à ces propositions, de l’orchestration par l’État pour les faire aboutir. Pour l’instant ce ne sont que des incitations, il n’y a pas de coercition, même si on voit par exemple que l’État va faire un effort particulier dans ses bâtiments en imposant une température de 18° quand la RTE signale des tensions sur le réseau."

Pourtant, selon l’association, "le chauffage représente 60% du potentiel de réduction de la facture énergétique."

Autre point divergent, l’accent mis par le gouvernement pour que l’eau chaude sur les lave-mains des sanitaires de bureaux soit coupée. "Il s’est trompé de cible, car le gain est minime. Il aurait été plus important en généralisant les limiteurs de débit sur les robinets, douches, y compris dans les cuisines. De même il n’a pas mis assez en avant l’arrêt de la ventilation quand les locaux ne sont pas occupés. L’économie associée est de 18.000 GWh." Un volume équivalent à l’énergie produite par plusieurs réacteurs nucléaires.

Des moyens à hauteur de ceux pour la Covid-19

Réduire sa facture d’énergie devrait être une motivation suffisante pour les particuliers, les chefs d’entreprise, les collectivités... Mais négaWatt redoute le manque de discipline des uns et des autres.

"L’État doit jouer un rôle crucial, insiste Samuel Martin. Il faut des campagnes d’incitation. Il faut que les gens sachent quoi faire. Il faut des moyens à hauteur de ceux mis en place pour la covid-19. Je pense qu’il y a une peur assez forte d’imposer des mesures à la population. Et je doute que l’on arrive à 10% d’économie sans un minimum de réglementation ou de ferme incitation."

Élisabeth Borne en doudoune, ou Emmanuel Macron en col roulé ne suffiront pas à convaincre.

NégaWatt a exclu les cas pour lesquels les mesures ne lui semblaient pas applicables. Par exemple, les personnes âgées, les gens en situation de précarité énergétique, les hôpitaux, crèches, les contraintes techniques, l’impossibilité de déployer complètement la mesure à court terme, etc.