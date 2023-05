L'amendement sur l'exonération totale de la taxe sur les carburants pour les véhicules du SDIS vient d'être adopté, annonce Eric Pauget

Le député LR des Alpes-Maritimes, Eric Pauget a annoncé ce mercredi sur son compte twitter l'adoption de son amendement, visant à exonérer totalement les véhicules du SDIS de la taxe carburant.

"Exonération totale de la taxe sur les carburants et pour tous les véhicules des SDIS. Mon amendement pour cette mesure qui me tenait à cœur et pour laquelle je me suis battu, vient d'être adopté", a-t-il affirmé.

Pas de taxe sur les carburants destinés à tous les véhicules des sapeurs-pompiers. Une manière selon lui de libérer plus de moyens pour les pompiers du territoire français.

Il a également annoncé dans un deuxième tweet, la baisse des cotisations patronales pour les personnes qui embauchent des pompiers volontaires qu'ils soient des salariés privés ou agents publics en contrepartie d'une mise à disposition. Il a également souligné le fait qu'un premier bilan devra être dressé d'ici à 2026 afin de "pérenniser cette mesure d'encouragement au volontariat".