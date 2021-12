Laetitia, Alexis, Marina, Patricia, Théo, Nabil... Qui sont les disparus de la Côte d'Azur et du Var?

Chaque année en France, environ 40. 000 disparitions sont signalées. "Plus de 30.000 personnes sont retrouvées", estime le ministère de l’Intérieur. Il reste donc près de 10.000 disparitions non élucidées, classées comme inquiétantes.



Les jours, les mois défilent, puis les années… Il y a ces visages, ces prénoms qui reviennent périodiquement sur nos écrans, dans les journaux. Ce silence, cette absence qui dure. Cette quête de la vérité qui n’aboutit pas et cet espoir pour leurs proches de les revoir un jour vivant qui pourtant ne meurt pas. Fugues? Accidents? Homicides? Lorsqu’aucune preuve n’indique que la personne est décédée, il est toujours permis de croire qu’elle est en vie. Certaines disparitions sont très médiatisées, d’autres moins. Dans les Alpes-Maritimes, on pense à Nabil Briki, à Alexis Berteloot, au jeune John Berthe, à Patricia Lemaire, à Philippe Duquenne, à Théo Millot mais aussi à Marie-Hélène Audoye.



Depuis 30 ans maintenant, sa mère, Annie, remue ciel et terre pour découvrir la vérité (lire page suivante). Sans oublier les 8 disparus de la tempête Alex, victimes d’une catastrophe sans précédent et à toutes ces personnes parties se promener dans les vallées et qui ne sont jamais rentrées. La liste est longue.



Laetitia Czuba, Marina Rossi, Nathalie Prince… Dans le Var, ces femmes ont disparu et personne ne sait ce qui leur est arrivé. Fugues, accidents, homicides, enlèvements, départs volontaires… Comment les recherches sont-elles menées? Quels moyens sont utilisés? Et quel soutien pour les familles?

Ils ont disparu dans les Alpes-Maritimes

John Berthe n'est jamais rentré de sa balade à vélo. Photo DR.

3 novembre 1982. John Berthe a 13 ans et un vélo rouge tout neuf. Il a reçu l'autorisation d'aller se balader avec et demande à l'un de ses camarades de classe s'il souhaite l'accompagner acheter un cornet de frites à Théoule-sur-Mer, pas très loin de chez lui. Son camarade décline l'invitation et John part. Seul. Sur le chemin du retour, il rencontre un cyclomotoriste. Ils font un petit bout de route ensemble et discutent. Ce sera la dernière personne à avoir vu le garçon. Selon les chiffres donnés par la police à cette époque, 78 enfants de moins de 13 ans ont disparu cette année-là. Sa mère et son beau-père ont fondé avec les parents du petit Mathieu Haulbert, 10 ans, disparu quelques mois plus tard dans les Hautes-Alpes, la première association de parents d'enfants disparus, qui n'existe plus aujourd'hui. Ils ont également été les premiers en France à distribuer des packs de lait avec la photo des deux enfants. Une pratique courante au Canada dont la mère de John Berthe est originaire.

Nabil Briki a été enlevé sous les yeux de sa soeur et n'est jamais réapparu. Photo DR.

14 décembre 1996. Il y aura 25 ans dans quelques jours que Nabil Briki s'est fait enlever par deux hommes sous les yeux de sa petite sœur, Nadia, alors qu'ils se trouvaient à proximité de son appartement à Mandelieu-la-Napoule. L'an passé un témoignage avait ravivé l'espoir de sa famille. Quelqu’un s’était en effet présenté au commissariat de Cannes pour livrer les noms de plusieurs personnes pouvant être impliquées dans la disparition de Nabil, disparu à l'âge de 24 ans. Mais depuis, la famille est sans nouvelle. "Nous sommes en colère, parce qu'on nous a oubliés. Lorsqu'on appelle la PJ de Nice, on nous demande qui est charge de l'affaire et même ça, on ne le sait pas. Alors nous raccrochons, personne ne peut rien nous dire", confie en sanglots sa sœur Cherazad. Tous n'ont aucun espoir de retrouver Nabil vivant, mais la mère de famille, Rahma, implore: "On veut pouvoir l'enterrer dignement". L'ADN des parents a été enregistré dans une base de données en 2013, afin de pouvoir faire des comparaisons en cas de découverte d'ossements, comme cela avait été le cas au large d'Antibes il y a quelques années.

Patricia Lemaire a passé un dernier coup de téléphone à ses parents avant de disparaître. Photo DR.

28 septembre 1997. La veille de sa disparition, le samedi, Patricia Lemaire, 33 ans, qui réside seule dans un appartement situé dans le quartier de Fabron à Nice, rend visite à ses parents. Rien ne laissait présager une fugue. Sa mère dira "qu'elle était tranquille et attentionnée". Le lendemain, un coup de fil, anodin. Et c'est la dernière fois que la mère de la mannequin à la carrière avortée à cause d'une blessure au genou entendra le son de sa voix. Son père, ancien policier mènera l'enquête, il retrouvera la voiture de sa fille proche de son domicile. Après son décès, c'est sa sœur, Christine, qui prendra le relais. Une jeune inconnue sera appréhendée dans un hôtel en possession des bijoux de la disparue. Mais son audition ne donnera rien. Pas plus que cette piste qui mènera les enquêteurs en Italie. Des couvents où sa mère pensait que Patricia aurait pu se réfugier sont fouillés, car cette dernière était très pieuse. Mais pas de traces de la Niçoise. Vingt-quatre ans plus tard, le mystère reste entier autour de la disparition de la belle brune aux yeux verts. L'affaire sera relancée à la suite du prélèvement d'une trentaine d'ADN inconnus sur le matelas de l'horreur du tueur en série Michel Fourniret en mai dernier.

Seul le véhicule qu'utilisait Alexis Berteloot a été retrouvé. Photo DR.

23 octobre 2009. Alexis Bertheloot est au téléphone avec son ami Juan ce vendredi-là sous les coups de 11 heures. "Bon allez, salut. Je dois y aller. Je suis pressé". Ce sont les derniers mots que le jeune boxeur âgé de 20 ans qui vivait au Cannet, aurait prononcés avant de disparaître. Depuis, plus aucun appel passé, impossible de géolocaliser le jeune homme et plus aucun mouvement bancaire non plus. Seule la voiture qu'il utilisait et qui appartenait à l'un de ses frères, une Renault Clio blanche, a été retrouvée une semaine plus tard avec toute une partie de son intérieur calcinée dans un chemin de la ville. Si le véhicule a pu être retrouvé, c'est grâce à une cinquantaine de jeunes qui s'étaient réunis pour organiser une grande battue. A l'époque, sa famille se disait convaincue qu'il avait été victime d'un d'"un règlement de comptes" ou d'"un guet-apens". Un groupe Facebook "Pour retrouver Alexis Berteloot" existe encore aujourd'hui. On peut y lire des messages d'amis, mais aussi de sa mère, qui ne cesse chaque année, d'avoir un mot pour son fils disparu.

Philippe Duquenne était quelqu'un de solitaire. Photo DR.

18 novembre 2012. On ne sait que très peu de choses sur Philippe Duquenne. Cet homme vivait à Cannes dans une maison désaffectée de la réserve de la Croix-des-Gardes et on le voyait souvent dans le centre-ville et dans le Vieux-Port de Cannes. Père, mais aussi grand-père, il était en contact régulier avec sa fille avant de disparaître. C'est elle qui a donné l'alerte.

Le trentenaire a quitté le domicile de son père un soir de novembre et n'est plus jamais réapparu. Photo DR.

16 novembre 2017. Depuis ce jour-là, Didier Millot et Régine Thomas cherchent leur fils désespérément. Aux alentours de 20 heures, Théo âgé de 31 ans a quitté dans la soirée le domicile de son père dans le quartier Saint-Jean à Grasse. Le trentenaire était vêtu d'un tee-shirt, il était pieds nus, sans argent et sans téléphone. Au moment de son départ, il suivait un traitement médicamenteux, car il souffrait de troubles psychologiques. Malgré les kilomètres parcourus, les parents n'ont jamais réussi à retrouver leur fils. Certains disent l'avoir aperçu à Escargnolles ou encore dans le Var, mais Thomas reste à ce jour introuvable. En 2019, l'enquête a été clôturée "faute d'éléments nouveaux".

Marie-Hélène Audoye n'est jamais revenue de sa tournée commerciale. Photo DR.

21 mai 1991. Ce jour-là, Marie-Hélène Audoye, âgée de 23 ans, quitte son domicile de Cagnes-sur-Mer. Dans le cadre de son travail, elle part en tournée commerciale et doit se rendre dans plusieurs pharmacies. La dernière fois que la jeune femme, une jolie brune aux verts a été vue, c'est à Monaco alors qu'elle devait se rendre à Gap notamment et dans les Hautes-Alpes. 30 ans après sa disparition, son sort reste une énigme.

Ils ont disparu dans le Var

Elle avait 21 ans lorsque Marina Rossi n'a plus donné signe de vie. Photo DR.

6 mars 2001. La jeune femme n'a plus donné signe de vie depuis 20 ans et son portrait reste indélébile sur la liste des personnes disparues. Marina Rossi était âgée de 21 ans et vivait à Toulon. Un "cold case" de plus. Une disparition qui n'a jamais été élucidée, cependant, comme pour la Niçoise Patricia Lemaire, on pourrait penser qu'elle a peut-être croisé la route de l'Ogre des Ardenne, Michel Fourniret. Son ADN a fait l'objet d'une comparaison avec les traces génétiques retrouvées sur le matelas sur lequel le tueur en série violait ses victimes. Pour l'heure, les résultats de ces prélèvements ne sont pas connus.

La dernière fois que Laetitia Czuba a été aperçue, c'était à Bordighera en Italie. Photo DR.

25 septembre 2012. C'est une disparition qui a marqué ces dix dernières années. Qu'est-il arrivé à Laetitia Czuba, Fréjussienne de 33 ans? Elle devait se rendre chez sa grand-mère à Peymeinade dans les Alpes-Maritimes pour y passer la nuit. Elle ne viendra jamais. La dernière fois qu'elle sera vue, c'est sur les images d'une vidéosurveillance d'une résidence sur le front de mer à Bordighera en Italie, en train d'escalader rapidement un portillon. Sa voiture sera retrouvée avec toutes ses affaires personnelles à l'intérieur. "On s’est fait tout un tas de scénarios: est-ce qu’elle s’est noyée à Bordighera? Mais dans ce cas, on aurait dû, statistiquement, retrouver son corps. A-t-elle été assassinée? Voulait-elle couper les ponts et partir loin… mais sans argent?", ses parents et sa sœur, Christelle, se posent tout un tas de questions sans pouvoir y répondre. Ils se sont rendus plusieurs fois sur place, ont fait appel à des détectives privés, ont participé à des émissions de télé en France et en Italie. Mais neuf ans après sa disparition, une juge d'instruction de Draguignan relance l'enquête. Tous les procès-verbaux seront relus et la police devrait coopérer avec leurs homologues italiens afin d'effectuer de nouvelles recherches dans les établissements psychiatriques et les morgues d'Italie.

La famille de Nathalie Prince ne désespère pas de la retrouver vivante. Photo DR.

5 octobre 2021. La famille de Nathalie Prince découvre une lettre d'adieu écrite de sa main à son domicile situé dans la résidence Bellevue à Fréjus, dans le secteur du Gargalon.. Et depuis, ses enfants, Loren, Dylan, Axel, Christiane, sa mère, Sandra, sa sœur et son ex-mari Stéphane sont sans nouvelle de la quinquagénaire et ce, malgré les nombreux rassemblements et battues organisés. "L'enquête est toujours en cours et nous n'avons aucune nouvelle information", indique Loren. Pourquoi la mère de famille aurait-elle décidé de disparaître? "Rien ne nous laisse penser qu’elle s’est foutue en l’air. Elle est peut-être encore dans le coin. Elle voulait peut-être simplement nous lancer un appel à l’aide. Dans son courrier, elle laisse entendre que cela pourrait durer. En tant que leader du mouvement antipass, elle s’était fait beaucoup d’ennemis. Elle se sentait en danger", témoignait sa fille dans les colonnes de Var-matin quelques jours après sa disparition. La mère de la disparue, "espère qu'elle n'a pas été enlevée". Pour toute information pouvant compléter le signalement ou faciliter les recherches, le commissariat de police de Fréjus est joignable au 04.94.51.90.00.