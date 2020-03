La vie suspendue des Italiens à l'heure du coronavirus

"Il n'y a jamais de file comme ça", s'exclame-t-elle devant une queue d'une dizaine personnes respectant scrupuleusement la distance de sécurité d'au moins un mètre.

Michele, un jeune employé, s'active pour remplir les rayons: "les pâtes, la sauce tomate en boîte, le thon et le papier hygiénique sont en tête du classement... et bien sûr l'Amuchina!", le produit désinfectant préféré des Italiens.

Débordé, Emiliano, qui s'occupe des livraisons à domicile, va travailler jusqu?à 23H00: "Les Romains sont devenus fous, ils se retranchent chez eux!"

Non loin de l'épicerie, Manuela Prinzis, 43 ans, promène son fils de six ans: "On avait besoin de règles plus strictes", estime-t-elle. "Les Italiens ne respectent pas les règles. On n'est pas habitués aux règles".

Cela est peut-être en train de changer. L'Italie n'a plus le choix: avec plus de 9.000 cas dont 463 mort, la patrie de Dante, auteur de "L'Enfer", première des trois parties de la Divine Comédie, est le pays le plus touché du monde après la Chine.