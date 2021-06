La veuve d’un Niçois décédé à Miami se voit réclamer 400.000$ de frais médicaux

Faire son deuil est une double épreuve. A Miami avec ses deux enfants, Marjorie vit le cauchemar américain. Celui qu’on ne peut imaginer ici au pays de l’assurance maladie. Quand Philippe dit Poune, son mari, a été terrassé par une rupture d’anévrisme le 11 juin après six jours d’hospitalisation, la facture est tombée. Brutale. Plus de 450.000 dollars. Une dette terrible qui pèse sur Marjorie et ses deux enfants, Lily, 12 ans et Sandro, 10 ans. De part et d’autre de l’Atlantique, à Miami et à Nice, ses amis, ses proches, ses parents tentent de la combler.

Le rêve américain d’un petit Niçois

C’est une histoire triste. A Nice, Alex, le cousin du défunt, la raconte des larmes dans les voix. Ils ont été élevés ensemble avec Philippe. " Nous sommes une très grande famille. Juste pour donner une idée: nous sommes 37 cousins et cousines, et Poune - c’est ainsi que tout le monde l’appelait - était notre lumière, celui qui était le lien, la force de tous".

A 44 ans, Philippe vivait à Miami depuis 2012. Ce Niçois qui avait fait ses études au collège Roland Garros avant de se jeter à corps perdu dans une vie de saisonniers dans la restauration caressait depuis toujours ce rêve américain. Sur la Côte d’Azur, l’ascenseur social l’avait très vite mené de petits boulots de serveurs à la gestion de la plage privée Florida.

Son départ pour Miami était cependant écrit. En Floride, Poune trouve un défi à sa dimension. La chaîne de restaurant "hype" Bagatelle - une version US du concept tropézien du Nikki Beach de Saint-Tropez - lui propose un poste de general manager. Il partage son temps entre deux établissements de Miami Beach et celui ouvert à Tullum au Mexique. Maintenant que les enfants sont grands, Poune et Marjorie envisagent même de monter leur propre petite affaire en Floride... Et le 5 juin, c’est le drame.

90.000 dollars par jour

Dans la nuit, Philippe a mal à la tête, il se lève pour prendre un cachet, s’effondre... Affolée, Marjorie appelle les secours. Philippe, inconscient, est transféré au Jackson Mémorial Hospital.

Le pronostic vital est engagé. Il est admis immédiatement en réanimation. Sept jours passent, d’angoisse, d’attente, d’espérance pour Marjorie, Lily et Sandro... jusqu’à ce que le 11 juin au matin, Poune succombe des suites de son AVC.

Fin de la belle histoire pour la petite famille niçoise, et début d’un cauchemar que nul ne soupçonnait. Bien que les patrons de Philippe aient souscrit une assurance maladie pour lui, la facture des frais médicaux qui est présentée à sa veuve est colossale: "Sept jours d’hospitalisation à pas loin de 90.000 dollars par jour, compte tenu de l’importance des soins qui lui ont été prodigués, c’est une catastrophe. " Une dette exigible en tout cas.

La solution qui n’en est pas une serait pour Marjorie un rapatriement en France qui lui permettrait de gagner du temps. Mais s’ils sont nés à Nice, Lily et Sandro n’ont jamais connu que la Floride et les Etats-Unis: "C’est leur chez eux. Le mort de leur père est déjà une souffrance terrible. Devoir quitter leur maison, leurs amis, leurs grands-parents en prime, ce serait une seconde déchirure. "

Solidarité transatlantique

Alors, de part et d’autre de l’Atlantique, la solidarité s’organise. Une cagnotte "Philippe Vincenzi Support " sur la plateforme GoFundme a été ouverte. A Tullum dans le restaurant dont il était l’exécutive manager ses collaborateurs l’ont lancée en organisant une journée hommage qui ressemble à ce quadragénaire fou de sports de glisse, d’électro, de musique et de fête. Cent mille dollars ont déjà été récoltés, mais on est encore loin du compte.

A Nice, ses frères et sœurs, Christophe, Karine et Alicia, ses cousins et ses innombrables amis - "Il était le grand frère pour tous. Le seul mec que tu sais pouvoir appeler même à 4 heures du mat quand tu es en galère ", raconte Stéphane du RoofTop à Pasteur - s’apprêtent à faire de même.

Le 29 juin après une messe en l’église Saint-Pierre d’Arène, un hommage lui sera rendu sur la plage Baïeta. "On va lui faire une fête du souvenir qui lui ressemble et ceux qui voudront nous aider à libérer sa femme de cette terrible dette de santé seront les bienvenus, annonce Alex. C’est quand tu es confronté à un truc aussi dingue que tu prends conscience qu’en France, on vit dans un pays privilégié."

La cagnotte GoFundMe se trouve ici.