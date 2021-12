La rentrée des classes ne sera pas reportée et aura bien lieu le 3 janvier 2022

La ligne directrice du gouvernement est toujours suivie. Depuis des mois, l'exécutif rappelle que sa ligne est de garder les écoles ouvertes et ce sera le cas, cette fois encore, en pleine vague épidémique. "C'est pour cette raison que nous ne reporterons pas la rentrée ni ne basculerons les collèges et les lycées en distanciel", a expliqué le Premier ministre à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres consacrés à la flambée de l'épidémie du Covid-19 en France.

Alors que de nombreux médecins et politiques réclamaient son report, l'exécutif a tranché : la rentrée aura bien lieu le 3 janvier prochain. "Nous amplifierons à la rentrée notre politique de surveillance et de dépistage dans les établissements scolaires", a annoncé M. Castex.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a ajouté que "si de nouvelles données devait apparaître en France ou à l'étranger" sur l'impact du variant Omicron sur les enfants, le gouvernement pourrait être amené "à prendre toutes mesures utiles pour les protéger".

"L'école n'est pas une variable d'ajustement"

Réclamée par la candidate LR à l'élection présidentielle Valérie Pécresse, cette mesure n'est pas "du tout une hypothèse privilégiée" par le gouvernement, a-t-il insisté. "On ne ferme jamais aucune éventualité (...) mais ce n'est évidemment pas l'hypothèse privilégiée, on ne le ferait qu'en dernier ressort", avait indiqué ce dimanche dernier le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer sur BFMTV. "Depuis le début, il y a toujours eu de la pression pour fermer l'école dès qu'il y a une alerte et j'ai toujours résisté au maximum à cette pression car l'école n'est pas une variable d'ajustement, elle est essentielle pour nos enfants et donc c'est la dernière chose à fermer."

Dans l'opposition, certains, à l'image de la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, réclamaient de différer la rentrée scolaire prévue le lundi 3 janvier. Une cinquantaine de soignants appuient, dans une tribune au JDD, une telle mesure "compte tenu de sa proximité avec les festivités du Nouvel An, avec recours au télé-enseignement jusqu'au retour à des seuils d'indicateurs sanitaires définis publiquement".