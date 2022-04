La Région offre des cours de français aux réfugiés ukrainiens

Cette proposition-là, présentée vendredi matin à l’entame de la séance plénière à Marseille, n’a soulevé aucune opposition. Les conseillers régionaux ont adopté à l’unanimité l’ouverture de 500 places de formation à la langue française pour les réfugiés ukrainiens.

"Dix mille familles sont attendues sur notre territoire", détaille Marie-Florence Bulteau-Rambaud, vice-présidente en charge de l’éducation, des lycées, de l’orientation et de l’apprentissage. "Dès le mois de mars, avec l’Etat et Corsica Linea, nous avons installé le plus important centre de réfugiés sur le ferry Méditerranée : quelque 1 600 personnes y sont hébergées. Avec Pôle emploi, nous avons ouvert deux cents places d’initiation au français. Au total, sur l’année, nous pourrons proposer jusqu’à cinq cents formations à notre langue pour un budget global d’1,25 million d’euros."

"Vecteur d’intégration"

Lors de l’accueil des réfugiés, un diagnostic de leur situation personnelle et professionnelle est réalisé. "Cette offre de formation pourra être complétée par des ateliers sectoriels dans les domaines de l’agriculture, de la restauration ou du commerce", souligne l’édile.

Renaud Muselier opine du chef. "Le bilan de notre action pour la solidarité avec l’Ukraine et le peuple ukrainien, pour l’instant, ce sont 11,4 millions d’euros engagés", résume le patron de la Région. "Ce dispositif s’ajoute à nos précédents engagements pour l’humanitaire, la culture, l’éducation et la formation, les transports et l’économie." Et de citer, notamment, la mise à disposition d’une vingtaine d’hébergements dans les logements de fonction vides des lycées, la restauration offerte aux jeunes Ukrainiens scolarisés dans le second degré, la gratuité des repas et des transports pour les étudiants.

"L’enseignement de la langue française sera un formidable vecteur de cohésion et d’intégration pour toutes ces familles", souligne le médecin marseillais. Des subventions ont également été débloquées pour des structures investies dans l’aide aux populations : 200 000 euros pour l’association Acted, 100 000 euros pour le fonds de dotation des Pompiers de France et 30 000 euros pour la Sécurité civile.