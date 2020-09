La nouvelle promo d’infirmières et d'infirmiers a fait sa rentrée à l’IFSI de Menton

Un climat d'intranquillité à l'école.. et d'amertume à l'hôpital

Malgré le contexte sanitaire défavorable, l’effectif de cette nouvelle promotion d’élèves infirmiers est important. « On a bien rempli cette année et j’en suis très satisfaite ! » note, enthousiaste, Isabelle Bacqué, la directrice de l’IFSI-IFAS de Menton. Deux raisons à cela, selon elle : « D’abord, la sélection s’est faite sur dossier avec CV et lettre de motivation. L’oral a été annulé comme dans beaucoup d’autres concours ; et puis, la période que l’on traverse n’a pas découragé les plus volontaires ! »

Et des volontaires, il y en a eu au plus fort de l’épidémie de la Covid ! « Plus de 60 % de nos élèves aides-soignants se sont mobilisés pour venir en soutien aux équipes de l’hôpital de La Palmosa, ainsi que la moitié de nos étudiants infirmiers de 1e, 2e et 3e années. Tous étaient contents d’avoir pu participer à cet effort collectif sur la base du volontariat et ont ainsi validé leur stage en obtenant une expérience sur site plus forte ! »

Plan blanc à La Palmosa

Malgré tout, la directrice reconnaît qu’au sein de l’école, « une sorte d’intranquillité s’est créée depuis le début de la crise parmi les élèves...» Comment voient-ils leur avenir ?

Même sentiment à l’hôpital de La Palmosa, qui a déclenché, il y a quelques jours, son Plan blanc depuis que les Alpes-Maritimes sont passées en zone rouge, annonce la directrice, Odile Capitani-Dollo.

« Je ressens dans les personnels de santé beaucoup d’amertume (1) et une remise en question de leur métier. Après le déconfinement, l’heure était aux congés et certains ont pu réfléchir à leur situation, au partage de leur temps de travail et en famille, aux risques qu’ils font courir à leur entourage... Et surtout, comment faire face à une hypothétique seconde vague ? Ils redoutent de revivre de tels événements et attendent beaucoup du Ségur de la santé... Ce sera plus compliqué de les mobiliser, mais je sais que je peux compter sur eux » précise la directrice, indiquant que, pour le moment, le Plan blanc, activé à la demande de l’ARS (Agence régionale de santé, N.D.L.R.) est de niveau modéré, sans déprogrammation.

« L’heure est à la prévention et à la vigilance la plus extrême pour se préparer à une nouvelle possible phase ». Cela passe par le renforcement des dépistages, des gestes barrières, l’interdiction des visites dans les courts séjours, etc. Un message adressé aussi aux élèves aides-soignants et infirmiers.

(1) Ils sont les seuls du département à être privés de la prime Covid (jusqu’à 1 500 euros), versés aux soignants pour leur dévouement depuis le début de l’épidémie.