La mémoire de la princesse Grace salie par des supporters lyonnais, le prince Albert II et tout Monaco s’indignent

Le commentaire est infâme et a scandalisé toute la Principauté, et bien au-delà, mardi. Après la victoire de Lyon à Monaco, dimanche en clôture de la 35e journée de Ligue 1, LeLibéroLyon.fr a publié un contenu intitulé "L’OL pas tendu aux tournants", mardi soir encore épinglé en tête du site Internet.

En lancement d’un compte rendu décalé de la rencontre, l’auteur s’est couvert d’ignominie en assénant cette pénible tirade : "C’est un match aux allures de montagnes aussi russes que les fonds qui financent la multinationale battue par une modeste PME de province. Contrairement à Grace Kelly, l’OL n’a pas raté son tournant à Monaco. Ou plutôt ses tournants, puisqu’il y en quelques-uns au cours de ces 90 minutes. Retour sur ce match fou comme si vous le viviez pour la première fois."

On passera sur le fait que la "PME de province" compte à son capital des géants comme le groupe Pathé (19,48 %) et le fonds d’investissement chinois IDG Capital Partners (19,98 %). On ne passera pas en revanche sur l’offense à la famille princière.

Le Palais princier indigné

Mardi après-midi, le prince Albert II a ainsi réagi par voie de communiqué. "Le Palais princier a pris connaissance avec indignation de commentaires déplacés sur le site internet LeLiberoLyon et repris sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux suite au match de football Monaco-Lyon qui s’est déroulé le 2 mai en soirée. Il est regrettable qu’un drame humain, quel qu’il soit et dans le cas présent ayant touché la Famille princière, soit comparé à un évènement sportif. Au nom de sa famille, le prince Albert II condamne de tels propos et son auteur en invitant au discernement et au respect dû à la mémoire de toute personne disparue."

"De tels propos

ne resteront pas impunis"

Les élus du Conseil national ont aussitôt réagi partageant "l’indignation de la communauté monégasque » et soutenant « pleinement la condamnation, par le Palais princier, des propos indignes du site LeLiberoLyon.Il est scandaleux et inadmissible de comparer un drame humain, qui a touché La Famille Princière et notre Pays, à un match de football."

Plus tôt, plusieurs membres de la famille princière étaient montés au créneau sur les réseaux sociaux. "Le foot est et doit être un sport de loisir. Certes avec de la compétition, mais tout en restant humain…, estime Louis Ducruet. Si vous avez une âme dénoncez ce pseudo-site de supporters, qu’il soit identifié et sanctionné." "Pathétique, une vraie honte", a ajouté son épouse, Marie Ducruet.

Camille Gottlieb, elle, donne rendez-vous aux auteurs de l’affront. "Je n’ai même pas de mots pour décrire à quel point ça me dégoûte ! ça me donne envie de vomir, on n’en restera pas là. (Ce ne sont pas des menaces mais des promesses)."

Le Palais princier se garde d’ailleurs à ce stade le droit de porter l’affaire en justice, tout comme le suggérait ce mardi matin le Club des supporters de Monaco. "Le CSM est profondément choqué par ces propos inqualifiables… Nous allons voir avec les autorités locales quelles sont les actions à entreprendre. Une chose est sûre de tels propos ne resteront pas impunis à l’heure où l’on prône la lutte contre toutes sortes de violences sur les réseaux sociaux."