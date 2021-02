La Ligurie passe en zone orange, des restaurateurs décident de rester ouverts

Avec ses confrères de La Margunaira, La Grotta et Amadora, ils ont décidé de rester ouverts.

"On nous a demandé de fermer, alors qu’on avait des réservations. C’est la Saint-Valentin, les gens veulent sortir, donc on reste ouverts", affirme-t-il. Et le restaurateur affiche complet.

Car, malgré le risque de devoir payer une amende, ses clients et amis ont décidé de venir le soutenir.