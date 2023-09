La joueuse espagnole championne du monde, Jennifer Hermoso a déposé plainte pour "agression sexuelle" contre Luis Rubiales

La joueuse espagnole Jennifer Hermoso, embrassée sur la bouche par surprise par le patron suspendu du foot espagnol Luis Rubiales après le sacre de la Roja au Mondial, a déposé plainte, a appris l'AFP mercredi auprès du parquet espagnol.

Le dépôt de cette plainte était une condition indispensable pour que le parquet, qui avait ouvert fin août une enquête préliminaire contre Rubiales pour "agression sexuelle", puisse effectuer des poursuites. Celles-ci vont désormais pouvoir être lancées "le plus rapidement possible", a précisé le parquet.

"Un acte sexiste, déplacé"

A 33 ans, Jenni Hermoso a vu sa longue carrière couronnée d'une Coupe du monde. Mais ce titre a été vite éclipsé par le scandale du baiser forcé de Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole, qui a fait de la numéro 10 un symbole de la lutte contre le sexisme. Ce baiser durant la remise des médailles à Sydney a provoqué une vague d'indignation internationale et la suspension provisoire par la Fifa du patron du foot espagnol, qui refuse toutefois de démissionner malgré les pressions.

"Je me suis sentie vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part", avait martelé la Madrilène, après cette agression présumée. Surnommée "le #MeToo du foot espagnol", cette affaire a plongé la Roja et la fédération dans le chaos, Hermoso et 81 autres joueuses refusant de continuer à jouer sous la direction actuelle.