"La France a mis sa tête à prix." Ce qu'Omar Diaby, le recruteur niçois du jihad, a dit à France 24

"Il s'est prononcé clairement contre les attentats commis par l'Etat islamique en Occident, raconte encore le journaliste. Il a dit, moi-même je suis de Nice, j'aurais pu me retrouver avec ma famille sur la Promenade des Anglais et j'aurais pu subir un attentat. Mais en même temps, il soutient que l'attentat de Charlie Hebdo est tout à fait légitime et même s'il est fait au nom d'Al Qaida (...)."

Wassim Nasr poursuit: "Il m'a même dit que certaines fois il avait empêché des attentats en France (...) Des gens qui étaient partisans de ma cause et qui me disaient on est en France et on veut agir en ton nom et moi je leur disais non même si c'est peut-être des gens du renseignements qui essayent de me piéger."

Omar Diaby étant originaire du Sénégal, le journaliste de France 24 indique: "j'ai appris que les autorités sénégalaises, via des officiers de renseignements, essayaient de l'attirer au Sénégal, de lui faire miroiter quelque chose pour qu'il rentre au Sénégal et bien sûr ça c'est par impulsion évidemment française".