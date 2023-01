La dictature de l’âge

Partir à 63, 64, ou 65 ans? La réforme des retraites ardemment débattue en ce moment nous rappelle à quel point notre société est conditionnée par la question de l’âge, dictature sournoise dont personne ne parle mais dont nous sommes pourtant victimes tout au long de notre vie.

Certes, il faut bel et bien trouver un étalon de mesure pour trancher cette délicate question de "la vie après le travail", comme bien d’autres d’ailleurs. Mais rêvons un peu d’un monde idéal, pragmatique et empreint de bon sens. Un monde où les barrières ne seraient plus simplement fixées sur le seul critère d’une date de naissance, mais plutôt sur les capacités, la responsabilité et la sensibilité de chacun.

Car l’âgisme reste une forme de ségrégation comme une autre, au même titre que les discriminations fondées sur le sexe, la religion ou la couleur de peau. Trop jeune pour pratiquer une activité? Trop vieux pour postuler à une annonce d’emploi? L’âge peut être un handicap lourd, difficile à porter.

Mais au fait: pourquoi diable les jeux de société sont-ils souvent réservés aux gens "de 7 à 77 ans"? Ayons une pensée sincère et compatissante pour cette pauvre Sœur André, notre doyenne de l’Humanité, qui techniquement, du haut de ses 118 ans, n’a donc plus le droit de s’amuser depuis près de quatre décennies, à en croire le règlement... Heureusement pour la Varoise, Dieu son employeur compte toujours sur elle. La spiritualité ne connaît pas la retraite.

Noël Le Graët, minot de 81 ans bien tassés, serait quant à lui bien inspiré de la prendre. Lorsqu’on se penche sur le cas du président de la Fédération française de foot, on peut en effet se demander si la bêtise s’acquiert à un certain âge. Sa dernière sortie sur l’icône Zizou, dont il n’a juste "rien à secouer", semble attester cette thèse "dégénérative". On dit souvent qu’on atteint l’âge de raison vers 7 ans. Mais la connerie, elle, n’a donc pas d’âge. Ni de limites.

Les dérapages verbaux homophobes, racistes ou sexistes du patron du foot français n’ont plus leur place dans le débat public. Et on comprend aisément ceux qui réclament aujourd’hui la retraite de Le Graët. Pas parce qu’il est octogénaire et qu’il a validé tous ses trimestres. Juste parce qu’il est moyenâgeux.