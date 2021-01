La barre des 1.000 décès de la Covid-19 franchie dans les Alpes-Maritimes

La Covid-19 a fait 32 morts supplémentaires ce mardi dans les Alpes-Maritimes selon l’Agence régionale de santé. 6 de plus à l’hôpital et 26 dans les Ehpad et établissements médicaux sociaux azuréens.

La barre symbolique des 1.000 décès liés à la pandémie de Covid-19 a été franchie ce mardi dans notre département. Depuis le début de la pandémie, 1.003 personnes sont décédées du coronavirus dans les Alpes-Maritimes: 733 à l’hôpital et 270 dans les Ehpad. 289 personnes sont hospitalisées à ce jour dans le département, soit 14 de plus que la veille. Et 81 patients se trouvent en réanimation. Ce qui porte à 95,7% le taux d’occupation des lits de réanimation. Les taux de positivité et d'incidence se stabilisent Par ailleurs, 152 clusters actifs (en cours d’investigation par l’ARS) étaient toujours comptabilisés ce mardi. Bonne nouvelle toutefois, les indicateurs épidémiologiques sont à la baisse. Le taux de positivité s’établit désormais à 8,5% contre 9,2% lundi. Le taux d’incidence, qui correspond au nombre de personnes positives pour 100.000 personnes, décroît à 431 (contre 458 la veille), mais reste néanmoins élevé. Par comparaison il s’établit à 311 en moyenne en région Sud. La situation dans les Alpes-Maritimes est donc toujours qualifiée de préoccupante par l’Agence régionale de santé.