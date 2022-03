Ce prix met en lumière les femmes responsables et solidaires, à partir de leur parcours individuel, pour promouvoir la place et l’impact de ces femmes dans la société afin de dynamiser l’égalité des droits entre les hommes et les femmes.

Hommage aux femmes ukrainiennes

"Longtemps la femme a plus représenté la danse que les hommes. La poésie des pointes, la sensualité de la chair, la force du corps qui dessine et s’élève…toute cette magie qui rend la ballerine irremplaçable, inimitable, a souligné Bernice Coppieters. J’ai la chance de vivre au sein d’une compagnie merveilleuse, composée de plus de 20 nationalités. L’égalité, la parité et la tolérance y sont tellement naturelles qu’on ne le remarque même plus. C’est un rêve que je souhaite à toutes les femmes et tous les hommes sur terre."

La danseuse a aussi rendu hommage à celle qui l’inspire depuis son arrivée à Monaco en 1991, la princesse Caroline de Hanovre. "Elle m’a nommée étoile en 1995. Sans [elle] je ne serais pas qui je suis aujourd’hui", a-t-elle assuré.