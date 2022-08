L'issue des négociations sur le dossier nucléaire de l'Iran semble proche

Le "texte final" proposé par l'UE permet le retour des Etats-Unis dans l'accord, dont ils s'étaient retirés unilatéralement en 2018, et la levée des sanctions américaines imposées à l'Iran, à condition que ce pays respecte ses engagements et cesse de dépasser les limites prescrites sur l'enrichissement et les autres activités nucléaires sensibles.

"Nous avons reçu la réponse iranienne hier (lundi) soir. Nous l'étudions et consultons les autres participants du JCPOA et les Etats-Unis sur la voie à suivre", a affirmé à l'AFP le porte-parole de Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne et facilitateur des négociations indirectes à Vienne entre l'Iran et les Etats-Unis.

Avant lui, l'Iran a annoncé avoir transmis ses dernières remarques à l'UE. "L'Iran a soumis sa réponse écrite" et juge un accord possible "si les Etats-Unis réagissent avec réalisme et flexibilité", a indiqué l'agence officielle Irna.

"Pas de calendrier"

D'après l'agence iranienne Isna, Téhéran "s'attend à recevoir la réponse de l'autre partie dans les deux prochains jours".

Mais à Bruxelles, interrogé sur le temps que prendra l'examen de la "réponse" iranienne, la porte-parole de M. Borrell, Nabila Massrali, a affirmé lors d'un point de presse: "à ce stade, tout le monde examine la réponse (iranienne) et ce n'est pas le moment de spéculer sur un calendrier".

M. Borrell "est régulièrement en contact avec tous les participants (aux négociations), y compris les Etats-Unis", a-t-elle ajouté en soulignant que l'UE ne comptait pas "partager les détails sur le processus en cours ni sur les positions des participants".

Conclu entre d'une part l'Iran et de l'autre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l'Allemagne et la Russie, le JCPOA a été torpillé en 2018 par le retrait des Etats-Unis sous Donald Trump et le rétablissement des sanctions américaines qui asphyxient l'économie iranienne.