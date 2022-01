Joseph, un petit garçon de 3 ans, a besoin d'une greffe. Un appel au don de moelle osseuse est lancé

Il est joyeux, il rit, il danse, il fait de la musique mais la vie de Joseph, 3 ans et demi est désormais suspendu à un fil ténu. Atteint d'un cancer de la moelle osseuse, a besoin urgence d'une greffe de moelle osseuse compatible. "Il parle beaucoup, il dit qu'il n'est pas malade. Il nous assure qu'il est en bonne santé et qu'il peut rentrer à la maison. Il n'a qu'une envie, c'est d'être chez lui", a confié Katinka Rambert-Cadré, sa maman, à l'émission C à vous sur France 5.

Deux ans de "chimio" et une rechute

Mais, elle ajoute que "Joseph à 90% de cellules cancéreuses dans son sang. Il faut que l'on accélère et qu'on mette les protocoles en place (...). On fait en sorte que sa vie soit une comédie musicale géante parce qu'on sait que le mental c'est important. Avoir peur que son enfant meurt en tant que parent, je pense que cela rentre dans la catégorie des pires choses qu'on puisse vivre", a déclaré, avec une grande émotion dans la voix, sa maman aux journalistes de France 5.

Joseph est pris en charge depuis qu'il a 17 mois dans le cadre hospitalier. Il a déjà suivi plus de deux années de chimiothérapie et le traitement devait se terminer il y a quelques jours. Mais un diagnostic est venu briser l'espoir d'une vie plus normale pour le petit garçon. le mot "rechute" a été prononcée. "On y croit toujours, mais c'est un choc", a livré Katinka Rambert-Cadré.