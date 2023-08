"J’étais otage des trafiquants de drogue": à Nice, une mère isolée raconte comment elle s’est retrouvée contrainte à être "nourrice"

Si cette vidéo vous a plu, n’hésitez pas à la liker !

Maman célibataire, Sandra* a été logée en 2018 dans un appartement du rez-de-chaussée par Côte d’Azur Habitat dans une cité niçoise. Très vite, elle se retrouve confrontée au trafic de drogue, qui a lieu sous sa fenêtre, mais aussi plus frontalement aux dealers qui souhaitent utiliser son appartement comme planque. Menacée, agressée, elle finit par céder. Aujourd’hui inculpée pour trafic de stupéfiants, sans logement pour elle et ses enfants… Elle raconte à Nice-Matin sa descente aux enfers et comment des familles se retrouvent dans cet engrenage.

En 2018, vous emménagez dans une cité niçoise. Racontez-nous.

Sandra : J'étais locataire dans une cité assez dangereuse, connue pour ses nombreux trafics de drogue. Je suis une maman célibataire et depuis notre emménagement dans cette cité, en rez-de-chaussée, on a vécu un calvaire. Cela faisait neuf années que j'étais dans l'attente de l'attribution d'un logement social, et celui-ci était toujours temporaire. J’étais consciente que je mettais les pieds dans une cité très dangereuse. Les trafiquants, déjà là, me mettaient en garde.

C’est-à-dire vous "mettre en garde"?

En gros, je rentrais dans "la famille", donc il fallait que je ferme les yeux et que je sois témoin de tout ce qui se passait devant nos yeux, sous nos fenêtres.

Justement… Que se passait-il sous vos fenêtres ?

Les enfants et moi, on se levait à 7 h du matin. Il y avait déjà le positionnement des trafiquants de drogue. On entendait le bruit des billets. On savait combien ils vendaient par jour, combien ils gagnaient. Avec les enfants, on a vécu un calvaire.

J’ai refusé de rentrer dans "la famille", d'être avec eux dans le trafic de stups, à savoir garder de la drogue ou de l'argent… J’ai refusé plusieurs fois et on m'a agressé, on m'a intimidé, on m'a insulté, on a dégradé tout ce qui était autour de mon logement.

Les gens qui habitent dans cette cité, ils sont tous dans la "famille" et ils ont peur

Est-ce que vous êtes un cas isolé dans votre immeuble ou c’est un "mode de fonctionnement" récurrent?

Le souci qu'il y a, c'est que les gens qui habitent dans cette cité, ils sont tous dans la "famille" et ils ont peur. C'est un appartement qui a déjà été mis en lumière pour d'autres affaires de stups. Tous les locataires qui rentrent dans ce logement sont en danger. Ils sont sous la contrainte et les menaces des trafiquants de drogue pour pouvoir, eux, faire leur trafic dans notre logement, qui est une bonne cible pour eux.

Comment avez-vous réagi face aux menaces des dealers ?

Pensez-vous bien que je n'aurais pas pris le risque d'être mêlée à un trafic de stups de drogue, sachant que de l'autre côté, je les dénonçais début juillet 2019… J'ai commencé à monter mon dossier pour demander à changer de logement social, donc j'ai pris le risque de me mettre en danger avec les enfants, de prendre des photos. Je prenais des photos de points de deal, des photos de dealers, de là où ils mettaient leur cachette et jusqu'au jour où la peur m'a laissé leur dire oui. J’étais l’otage des trafiquants.

Donc sous les menaces vous avez fini par céder et accepter d’être "nourrice". Comment ça se passait?

C'était toujours le même jeune qui intervenait, qui déposait son sac toujours sous cadenas, dans la salle de bains. Il venait le matin et laissait ses sacs, puis revenait deux ou trois fois dans la journée faire ses recharges. Donc il ouvrait le sac. Il repartait. Et puis le soir, il venait le récupérer. Et puis hop, rebelote certains jours mais ce n’était pas tout le temps.

On s'est retrouvé, mes enfants et moi, braqués au sol, arme sur la tête

En 2022, vous êtes interpellée par la police dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiant. Pouvez-vous nous raconter ce qu’il s’est passé?

Je n'arrive pas à comprendre que malgré tous mes courriers et toutes mes alertes sur ma situation au maire, à Côte d’Azur Habitat, au préfet et au Procureur de la République, ils sont arrivés chez moi à 6 h du matin. Ils ont défoncé la porte. Il n'y avait plus de porte, plus d'encadrement, plus rien. On s'est retrouvé, mes enfants et moi, braqués au sol, arme sur la tête.

Le pire c’est que lorsqu’ils sont arrivés, il y avait encore sur la table du salon des courriers expliquant ma situation qui étaient prêts à être postés.

On a été pris comme des trafiquants de drogue, de je ne sais pas quelle envergure. J'ai été auditionnée, j'ai été placée en garde à vue. J'ai continué de coopérer avec les services des stups dans l'espoir d'être enfin entendue.

Suite à cette interpellation, le procès n’a pas encore eu lieu. Vous avez été interdite de retourner dans votre logement et plus largement votre quartier. Qu’avez-vous fait?

J'ai été pistée, j'ai été recherchée par les trafiquants de drogue. Je vis avec la peur au ventre. Je ne sors plus de chez moi, je me suis isolée, on ne m'a pas relogé, on ne m'a pas mise en sécurité. Du jour au lendemain, mes enfants ont été déscolarisés. Ils n’ont pas pu suivre leurs soins médicaux. J’ai dû chercher un logement au-dessus de mes moyens. On nous a laissés comme ça. On continue d'ignorer mes demandes. Je n’ai même plus les mots. La seule chose que je demande, c'est qu'on m'entende.

Récemment, le Tribunal administratif a annulé la décision de la préfecture de vous reconnaître comme prioritaire pour être relogée en urgence. Pourquoi parler aujourd’hui ? Que souhaitez-vous ?

On mérite d'avoir un logement décent. Et le pire, c'est que ça continue. Il y a des femmes qui sont en otages avec leurs enfants, qui supportent … parce qu'il y en a beaucoup. Moi-même, j'en ai vu beaucoup.

* Le prénom a été modifié